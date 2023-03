Wahlverfahren sei zu kompliziert – QR-Code soll die Wahlbeteiligung im Kanton Bern erhöhen Der QR-Code würde auf ein einfach verständliches Erklär-Video weiterleiten. Damit soll der Zugang zu den Wahlen erleichtert werden.

Das dicke Wahlcouvert mit den vielen Brochüren und Aufforderungen zu kumulieren oder panachieren könne Stimmberechtigte überfordern. Der QR-Code soll den Zugang zu Wahlen erleichtern. (Symbolbild) Foto: Nicole Philipp

Das Berner Kantonsparlament will mittels eines Erklärvideos die Wahlbeteiligung bei Urnengängen erhöhen. In diesem Sinne stimmte der Grosse Rat am Dienstag einem Postulat klar zu.

Der Grosse Rat nahm das Postulat von Sandra Hess (FDP/Nidau) an. Es will mit einem QR-Codes auf den Wahlunterlagen die Stimmbeteiligung bei kantonalen Wahlen erhöhen. Der QR-Code würde auf das Erklärvideo des Kantons «Richtig wählen – eine einfache Anleitung» weiterleiten. Die Regierung soll eine solche Massnahme prüfen.

Die tiefe Wahlbeteiligung sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass Wählende das Wahlverfahren als zu kompliziert erachten, war im Postulat zu lesen. Weiter könne das dicke Briefcouvert eine abschreckende Wirkung haben. Zudem würden Stimmberechtigte die Aufforderungen von Parteien zu kumulieren oder panaschieren als zu komplizierte Aufgabe erachten.

SDA/law

