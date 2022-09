Champions League – Pyro-Schlacht in Marseille – Frankfurt-Fan schwer verletzt Beim Champions-League-Spiel zwischen Marseille und Frankfurt ist es zu wüsten Szenen gekommen.

Rauchgranaten, Hitlergruss und 17 Festnahmen: Champions-League-Spiel in Marseille ausser Kontrolle. (13. September 2022) AFP

Beim Auswärtsspiel des Fussball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt im südfranzösischen Marseille ist ein deutscher Fan schwer verletzt worden. «Er ist im Krankenhaus», zitierte der Sport-Informations-Dienst (SID) Philipp Reschke, Vorstandsmitglied von Eintracht Frankfurt. «Wir wissen nicht, warum er relativ ernsthaft verletzt ist. Aber er ist stabil und ausser Lebensgefahr.» Nach Angaben der Polizei hatte der Fan bei dem Spiel gegen Olympique Marseille eine Rauchgranate abbekommen.

17 Menschen wurden laut der örtlichen Präfektur im Laufe des Tages am Rande des Spiels in Gewahrsam genommen. Im Stadion hätten deutsche Fans auf der Besuchertribüne den Hitlergruss gezeigt, teilte die Polizei mit. Auch bei einer Schlägerei in der Innenstadt Marseilles am Abend mussten Beamte eingreifen.

Rund tausend Einsatzkräfte waren für die als riskant geltende Partie mobilisiert worden. Bei einem Spiel des 1. FC Köln in Nizza war es in der vergangenen Woche zu heftigen Ausschreitungen mit 32 Verletzten gekommen. Auch die letzten beiden Spiele von Olympique Marseille gegen andere europäische Vereine waren von Zwischenfällen überschattet gewesen.

AFP/chk

