Abo 70. Jahrestag zum Ende des Koreakriegs – Pyongyang protzt mit seinen Freunden Zum 70. Jahrestag des Waffenstillstands, der die Kämpfe des Koreakriegs beendete, zeigt Nordkorea nicht nur seine atomwaffenfähigen Raketen.

Foto: North Korean Central News Agency KCNA (Keystone)

Thomas Hahn aus Seoul Lea Sahay aus Peking

KCNA (Keystone)

Das Regime von Kim Jong-un demonstriert auch den Schulterschluss mit China und Russland.

Um 20 Uhr Ortszeit ging es am Donnerstagabend auf dem Kim-Il-sung-Platz von Pyongyang in Nordkorea los. Die grosse Parade zum Jahrestag des Waffenstillstands, mit dem vor genau 70 Jahren der blutige Koreakrieg zwischen dem Nord- und dem Südteil der koreanischen Halbinsel endete, nahm ihren Lauf. Es war erst nicht klar, was das Regime des Machthabers Kim Jong-un alles aufbot, um seine militärische Macht zu demonstrieren. Westliche Medien konnten ja nicht dabei sein, auch die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap war auf die Berichte der KCNA, der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur, angewiesen.