Aussenminister Sergei Lawrow – Putins Propagandist Russlands Aussenminister Lawrow muss eine Politik vertreten, die er immer seltener mitgestaltet. Einfluss auf den Präsidenten haben inzwischen andere. Silke Bigalke, Moskau

Wie viel wusste Sergei Lawrow über Wladimir Putins Pläne in der Ukraine? Darüber wird viel spekuliert. Der Aussenminister auf Besuch in Armenien. (9. Juni 2022) Foto: Russian Foreign Affairs Ministry (Keystone)

Sergei Lawrow kann nicht mehr fliegen, wohin er will. Ausgerechnet der Mann, der in seinen besten Jahren mehr Zeit in der Luft als am Boden verbracht haben soll, schaffte es am Montag nicht einmal bis nach Serbien. Dessen Nachbarländer Bulgarien, Nordmazedonien und Montenegro sperrten ihren Luftraum für den russischen Aussenminister.