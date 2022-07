Russischer Ökonom im Interview – «Putin wird den Krieg verlieren» Der Westen glaube, Sanktionen und der Stopp von Gas- und Öllieferungen würden Putins Verhalten in der Ukraine ändern. Eine Fehleinschätzung, sagt Kreml-Kenner Wladislaw Inosemzew. Es sieht andere Wege. Catherine Boss

Bundesrätin Simonetta Sommaruga bereitet die Bevölkerung wegen der Energieknappheit auf kühlere Wohnungen im Winter vor. In Deutschland spricht man bereits von rationiertem Warmwasser. Treffen die Sanktionen den Westen härter als Putins Regime, Herr Inosemzew? Die Embargos im Energiesektor sind aus meiner Sicht ein grosser Fehler der Europäer. Wenn der Westen die russische Wirtschaft nachhaltig schwächen will, gibt es viel einfachere Wege.

Welche? Russland hängt extrem von westlichen Gütern ab. Derzeit werden die Milch und das Joghurt in Moskau in unbeschrifteten Packungen verkauft, weil für den Aufdruck farbige Tinte aus dem Westen fehlt. Das ist erst der harmlose Anfang. Russland importiert etwa 90 Prozent aller Computer, 85 Prozent aller medizinischen Güter und praktisch 100 Prozent der Samen für die Landwirtschaft. Der russische Markt ist für westliche Firmen nicht sehr wichtig, darauf können sie leicht verzichten. Hingegen tut es dem Westen extrem weh, wenn die EU beschliesst, kein russisches Gas mehr zu kaufen und bis Ende Jahr das Erdöl abzustellen.

«Putin kann den Krieg für mindestens zwei weitere Jahre finanzieren, egal ob die Europäer russisches Öl und Gas kaufen oder nicht.»

Wenn der Westen weiterhin Gas und Öl kauft, hilft er Russland aber, den Krieg zu finanzieren. Die Europäer verstehen das falsch. Der Krieg kostet Russland zwar sehr viel Geld. Bis Ende Jahr werden es schätzungsweise rund 120 Milliarden Dollar sein, rund sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Aber Russland kann das Geld ganz einfach auf dem inländischen Finanzmarkt ausleihen. Die russischen Banken sind voll von Geld. Und da Investitionen und der Aktienmarkt in Russland unsicher sind, reissen sich die Banken darum, dem Staat Geld zu leihen. Putin kann den Krieg für mindestens zwei weitere Jahre finanzieren, egal ob die Europäer russisches Öl und Gas kaufen oder nicht.

Kreml-Kenner und Putin-Kritiker Infos einblenden Wladislaw Inosemzew (53) ist ein russischer Ökonom und Politologe. Er war zur Regierungszeit von Dmitri Medwedew von 2009 bis 2011 Berater der Kommission zur Modernisierung der Wirtschaft der Russischen Föderation. Er ist Gründer und Direktor des Zentrums für postindustrielle Studien in Moskau und arbeitet für verschiedene Thinktanks im Westen. Er hat Präsident Wladimir Putin seit Jahren scharf kritisiert, besonders aber seit der russischen Invasion in die Ukraine. Er wohnt zwar in Moskau, weilt zurzeit aber in Washington. Er werde von seiner Regierung derzeit zwar nicht als ausländischer Agent bezeichnet, aber dennoch sei es diesen Sommer nicht opportun, nach Moskau zurückzukehren, sagt er im Gespräch. (cbm)

Was hätten die Europäer denn tun sollen? Es wäre sinnvoller gewesen, russische Energie zu einem viel billigeren Preis zu kaufen, als er es jetzt wegen der Sanktionen ist. Auf diese Importpreise hätte man eine gewisse Steuer draufsetzen können, um damit den Wiederaufbau in der Ukraine zu finanzieren.

Warum wirken die Sanktionen nur begrenzt? Der Westen hat erwartet, dass die Massnahmen schneller wirken würden. Der russischen Wirtschaft geht es nicht gut, keine Frage. Aber der Westen glaubte, dass die Sanktionen Putins Verhalten in der Ukraine ändern würden – und das ist eine Fehleinschätzung.

Warum bewirkt eine geschwächte Wirtschaft keinen Aufruhr in Russland? Die Wirtschaftslage wird die Leute nicht auf die Strasse treiben. Denn die meisten Russinnen und Russen kümmern sich nicht um Politik. Sie sind mit ihren privaten Angelegenheiten beschäftigt. Wenn sie ihren Job verlieren, suchen sie den nächsten. Deswegen auf der Strasse gegen die wirtschaftliche Situation zu demonstrieren, das ist für die überwiegende Mehrheit undenkbar.

Trifft es besonders die Unterschicht? Nein, im Gegenteil. Sie spürt zwar die höheren Preise, aber Putin setzt alles daran, ihre Situation zu entschärfen. Er hat ihre Pensionen seit Kriegsausbruch bereits um acht Prozent erhöht, weitere solche Zahlungen werden folgen. Der negative Effekt der Inflation wird dadurch für die Leute nahe der Armutsgrenze zu 80 oder 90 Prozent kompensiert.

«Es wird in Russland keine Revolte geben aus wirtschaftlichen Gründen.»

Wer leidet denn überhaupt unter den Sanktionen? Besonders die Mittelklasse in den grossen Städten. Sie hat sich an einen europäischen Lebensstil gewöhnt. Es fehlen zum Beispiel Ersatzteile für ihre ausländischen Autos, ihre Computer und Smartphones, oder auch das Heizen ihrer privaten Haushalte wird in den nächsten Monaten drei- bis viermal teurer sein. Doch auch sie haben keinen Grund zu revoltieren, denn die Situation hat sich bereits gebessert. Die Preise haben sich stabilisiert oder sind sogar gesunken. Jedenfalls wird es keine Revolte gegen Putin geben aus wirtschaftlichen Gründen.

Was also muss passieren, damit der russische Machthaber in Schwierigkeiten gerät? Wenn man Putins Regime schwächen will, muss man sich um die russische Elite kümmern. Man müsste eine Spaltung bewirken. Es war deshalb von Anfang an falsch, die Oligarchen und die russischen Geschäftsleute zu sanktionieren.

Warum? Sie hängen sehr stark von Putin ab, aber Putin nicht von ihnen. Man kann ihnen also ihre ganzen Vermögen und Firmen wegnehmen, aber Putin wird nur darüber lachen. Er hat ihnen seit Jahren gesagt, sie sollten nicht ausserhalb Russlands investieren. Und nun konfisziert ausgerechnet der Westen ihre Besitztümer, und Putin ist glücklich darüber.

«So wie es jetzt läuft, treibt man die Oligarchen in Putins Arme.»

Wie würden Sie denn selber konkret mit den Oligarchen umgehen? Wenn ich ein westlicher Politiker wäre, würde ich den Oligarchen sagen: «Wir wollen, dass ihr den Krieg verurteilt, euch gegen das Regime aussprecht. Dass ihr eure Aktivitäten in Russland beendet und euch von Putin öffentlich distanziert. Dann werden wir die Sanktionen aufheben.» Wenn man gegen Leute Sanktionen ergreift, muss man ihnen einen Weg aufzeigen, wie sie da wieder rauskommen. Das hat der Westen bis jetzt unterlassen. So wie es jetzt läuft, treibt man die Oligarchen in Putins Arme.

Wladimir Putin trifft sich mit Verteidigungsminister Sergei Schoigu in Moskau am 4. Juli 2022. Der Westen sollte Putin und seine Leute jetzt als Kriegsverbrecher listen, sagt der russische Ökonom Wladislaw Inosemzew. Foto: Mikhail Klimentjew (Sputnik/AFP)

Besitzen die Oligarchen überhaupt genug Macht, um gegen das Regime etwas auszurichten? Auf Putin haben sie keinerlei Einfluss. Aber wenn sie öffentlich sagen würden, dass Putin ein Kriegsverbrecher sei, dass sie als Unternehmer den Wiederaufbau in der Ukraine unterstützten, könnte das der Keil sein, den es braucht, um die Elite in Russland zu spalten. Dabei könnte es auch helfen, wenn der Westen gegen Putin als Kriegsverbrecher vorgeht.

Wie meinen Sie das? Putin und 50 seiner Leute um ihn herum sollten als Verantwortliche für Kriegsverbrechen in der Ukraine auf eine Liste gesetzt werden. Für Tötungen von Zivilisten, für Vergewaltigungen und sonstige Gräueltaten. Man müsste klarstellen, dass die Sanktionen gegen Russland aufgehoben würden, sobald diese Kriegsverbrecher vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gebracht würden.

«Man müsste klarstellen, dass die Sanktionen aufgehoben würden, sobald diese Kriegsverbrecher vor den Strafgerichtshof in Den Haag gebracht würden.» Wladislaw Inosemzew, Gründer und Direktor des Zentrums für postindustrielle Studien in Moskau

Wie soll das funktionieren? Man hat das im Jugoslawien-Krieg gesehen. Als Slobodan Milosevic noch als amtierender Präsident als Kriegsverbrecher angeklagt wurde, war die Elite gespalten. Schritt für Schritt verlor er an Macht. Als er die Wahlen verlor, unterstützte ihn niemand mehr. Dann wurde er verhaftet und nach Den Haag gebracht.

Kann das in Russland Erfolg haben? Der Versuch würde sich lohnen. Wenn man das Verhalten der Elite ändern will, muss man sie auseinanderdividieren. Und das würde auf diesem Weg ziemlich sicher passieren. Dann würden die Querelen um Putins Nachfolge die Debatte elektrisieren.

Von einer solchen Debatte scheint man derzeit noch weit entfernt. Derweil wird in der Ukraine heftig gekämpft, die Verluste auf beiden Seiten sind sehr hoch. Russland scheint derzeit die Oberhand zu haben. Was könnte die russische Armee schwächen? Die Ukrainer verlieren zurzeit kleinere Städte. Das ist tragisch, aber es entscheidet den Krieg nicht. Die Russen sind nicht in der Lage, Millionenstädte wie Kiew oder Charkiw einzunehmen. Und irgendwann wird der Krieg für Russland zu erschöpfend sein.

Zerstörter russischer Panzer nahe der ukrainischen Stadt Bilohoriwka im Juni 2022: «Zurzeit wird mehr militärisches Material zerstört oder beschädigt, als die Industrie reparieren oder ersetzen kann», sagt Ökonom Inosemzew. Foto: Anatolii Stepanow (AFP)

Wie meinen Sie das? Die Verluste an Kriegsmaterial sind sehr hoch, die Waffenindustrie arbeitet deshalb Tag und Nacht, um beschädigtes Material zu reparieren. Zurzeit wird mehr militärisches Material zerstört oder beschädigt, als die Industrie reparieren oder ersetzen kann. Zudem fehlt es der Armee an westlicher Technologie. So sind zum Beispiel russische Panzer seit Jahren mit französischer Technik ausgerüstet. Wenn die westlichen Firmen die Ersatzteile nicht mehr schicken, werden die russischen Waffen mit veralteter Technologie repariert. Leider macht das die Zerstörung in der Ukraine noch grösser, weil die Waffen weniger präzis sind. Aber gleichzeitig werden die westlichen Waffenlieferungen die Ukraine stärken. Davon braucht es noch viel mehr.

Jedenfalls glaube ich, dass Russland nicht wirtschaftlich geschlagen werden kann, sondern nur auf dem Schlachtfeld. Putin wird den Krieg verlieren.

Was würde ihn zu Fall bringen? Wenn er im Krieg eine Niederlage einstecken muss, zum Beispiel, weil die Ukraine Teile des Donbass zurückerobert. Dann wäre das für Putin eine Erniedrigung, die er seinem Volk nicht erklären kann. Das würde seine Autorität viel mehr beschädigen als jede wirtschaftliche Sanktion. Gleichzeitig muss Europa ständig wiederholen, dass die Ukraine ein Teil des Westens ist. Der EU-Kandidaten-Status für die Ukraine hat in Moskau grossen Eindruck gemacht.

Catherine Boss ist Co-Leiterin des Recherchedesk, Schwerpunkt ihrer Berichterstattung sind Medizin-, Wirtschafts- und Justizthemen sowie weitere investigative Recherchen. Sie hat mit Kollegen einen Swiss Press Award und zweimal den Zürcher Journalistenpreis erhalten. Mehr Infos

