Machtwechsel in Russlands Militär – Wieso Putin schon wieder seinen Kriegsherrn austauscht Russlands höchstrangiger Offizier Waleri Gerassimow befiehlt neu die russischen Truppen. Das wird auch als Reaktion auf militärische Erfolge der Söldnertruppe Wagner interpretiert. Silke Bigalke

Kommandiert die russischen Invasionstruppen in der Ukraine: Waleri Gerassimow. Foto: Sergey Fadeichew (AFP)

Der Kreml hat den Kommandanten seiner Truppen in der Ukraine ausgetauscht, wieder einmal. Den Befehl übernimmt allerdings kein frischer Ideengeber, sondern ein alter Bekannter: Waleri Gerassimow ist seit mehr als zehn Jahren Generalstabschef der russischen Streitkräfte und damit ohnehin deren höchstgestellter Offizier. Mit der Personalie werden nun vor allem Wege abgekürzt, der bisherige Kommandant in der Ukraine musste Gerassimow in viele seiner Entscheidungen einbinden. Der General tritt von nun an in einer Doppelrolle auf, denn Generalstabschef bleibt er.