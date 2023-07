Russland-Afrika-Gipfel – Putin inszeniert sich als Vorkämpfer gegen westlichen Kolonialismus Der russische Präsident umwirbt die afrikanischen Staats- und Regierungschefs. Er verspricht sich viel von dem Treffen – nicht zuletzt Abnehmer für sein Getreide. Silke Bigalke aus Moskau , Paul Munzinger aus Kapstadt

Er sucht neue Partner in Afrika: Wladimir Putin lädt afrikanische Spitzenpolitiker nach Sankt Petersburg ein. Foto: AFP

Gut möglich, dass Wladimir Putin leise mitzählt, wenn er an diesem Donnerstag seine Ehrengäste auf dem Russland-Afrika-Gipfel begrüsst. Die Messlatte liegt bei 43 – so viele afrikanische Staats- und Regierungschefs waren 2019 zum ersten Treffen dieser Art nach Sotschi gepilgert. Längst ist klar: Dieses Jahr werden deutlich weniger von ihnen Putins Einladung nach Sankt Petersburg folgen. Doch der russische Präsident ist geübt darin, Zahlen, die gegen ihn sprechen, in Erfolge umzudeuten.

Wie sich das anhören könnte, hat Putins aussenpolitischer Berater vorgemacht: Moskau werde den Gipfel «trotz des starken Drucks des Westens» abhalten, sagte Juri Uschakow und nannte Zahlen. Es kommen 21 Staats- und Regierungschefs sowie fünf Stellvertreter. Uschakow betonte die schwierigen Umstände des Gipfels. «Wir hoffen, dass er ein Erfolg wird.» Falls nicht, ist damit bereits klar, wem der Kreml die Schuld daran gibt.

Wieder mal im Kreis anderer Staatenlenker

Für Putin bleibt der zweitägige Gipfel dennoch eine Gelegenheit, sich im Kreis anderer Staatenlenker zu präsentieren – und so zu demonstrieren, dass er nicht isoliert sei. Erst vergangene Woche hatte er in diesem Punkt eine Niederlage einstecken müssen: Beim Treffen der Brics-Staaten Ende August in Südafrika wird ihm der grosse Auftritt verwehrt bleiben. Wegen eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag musste er die Reise absagen, er soll nun per Video zugeschaltet werden.

In Sankt Petersburg hat Putin dagegen ein Heimspiel, von dem er sich ein «beeindruckendes Paket» von Abkommen und Erklärungen mit den Staaten und regionalen Organisationen Afrikas verspricht. 2019 waren es nach Angaben des Kreml 92 Abkommen mit einem Gesamtvolumen von 14 Milliarden Dollar.

Putin beschwört den gemeinsamen Kampf gegen den westlichen Kolonialismus damals und den westlichen Neokolonialismus heute.

Putin hat vor dem Gipfel einen Text über die russisch-afrikanischen Beziehungen veröffentlicht und darin das Bild einer historischen Partnerschaft gezeichnet, die von der Unterstützung der Sowjetunion für die afrikanischen Unabhängigkeitsbewegungen direkt in die Gegenwart reicht. Die Beschwörung des gemeinsamen Kampfs gegen den westlichen Kolonialismus damals und den westlichen Neokolonialismus heute ist ein Leitmotiv des Russland-Afrika-Gipfels. (Lesen Sie zum Thema auch die Analyse «Russlands Präsident ist Afrikas falscher Freund».)

Laut Programm ist es sogar gelungen, Nachfahren der berühmtesten afrikanischen Freiheitshelden nach Sankt Petersburg zu holen – unter ihnen eine Enkelin von Nelson Mandela und den Sohn von Patrice Lumumba. Die Inszenierung Putins als Vorkämpfer des Antikolonialismus verfängt auch in Afrika.

Russland will Getreide nach Afrika liefern

Angesichts der Rolle, die Russland tatsächlich auf dem Kontinent spielt, ist diese Inszenierung allerdings fragwürdig. Statt demokratische Bewegungen in Afrika zu unterstützen, versorgt Russland strauchelnde Regime mit Waffen und Söldnern – und beutet im Gegenzug Gold- und Diamantminen aus.

Doch die Veranstalter des Petersburger Gipfels scheinen derartige Widersprüche nicht zu stören, im Gegenteil: Dem Titel des Gipfels wurde im Vergleich zu 2019 noch demonstrativ das Adjektiv «humanitär» hinzugefügt. Und nur eine Woche nach Russlands Ausstieg aus dem Getreideabkommen mit der Ukraine widmen sich gleich mehrere Diskussionen der Frage, wie Dünger aus Russland dazu beitragen können, den Hunger in Afrika zu besiegen.

Russland will die Ukraine als Getreidelieferant für Afrika verdrängen: Getreidelager in Zghurivka, Ukraine. Foto: Keystone

Der Kreml scheint die Ukraine als Getreidelieferant verdrängen zu wollen, auch auf Kosten Afrikas. In seinem Schreiben versichert Putin, Russland könne die ukrainischen Lieferungen ersetzen, auch das kostenfreie Getreide an hilfsbedürftige Länder. Man erwarte dieses Jahr eine Rekordernte, liess Putin verlauten.

Die «Financial Times» berichtete zuvor bereits über einen entsprechenden Plan des Kreml: Demnach soll russischer Weizen in die Türkei verschifft werden, damit Ankara ihn in Afrika verteilen kann. Die Türkei war wichtiger Vermittler für den Weizendeal zwischen Moskau und Kiew. Für die Lieferungen bezahlen soll laut diesem Plan das reiche Katar. Weder Katar noch die Türkei haben bisher dem Kreml-Vorhaben zugestimmt.

Es geht dem Kreml aber um noch mehr als Getreideexporte, er hat seine diplomatischen Bemühungen in Afrika seit Beginn des Ukraine-Kriegs intensiviert. Während er in beinahe allen früheren Sowjetstaaten durch den Krieg an Einfluss verliert, scheint er diesen Verlust in Afrika ausgleichen zu wollen. Putin hofft dort auf Abhängigkeiten von russischen Landwirtschaftsprodukten, Sicherheitsindustrien und Infrastrukturprojekten.

Den afrikanischen Staaten ist nicht entgangen, dass ihr diplomatischer Marktwert gestiegen ist.

Gleichzeitig setzt er auf die gemeinsame Ablehnung einer globalen westlichen Vorherrschaft: Immer wieder hat Putin beklagt, Washington zwinge der Welt seine Regeln auf – und dabei sicher auch an Adressaten in Afrika, Südamerika, Südostasien gedacht. Auch das Getreideabkommen, betonte Putin mehrfach, habe Afrika kaum geholfen, sondern allein der «schamlosen Bereicherung» der USA und Europas gedient.

Doch gegen diese Darstellung sprechen nicht nur Zahlen der Vereinten Nationen, denen zufolge fast 60 Prozent des ukrainischen Getreides an Entwicklungsländer gingen. Auch viele afrikanische Regierungen widersprachen Putin mehr oder weniger offen. Senegals Präsident Macky Sall und Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa betonten kürzlich bei einem Besuch in Sankt Petersburg die Bedeutung des Abkommens.

Afrika wird insbesondere seit dem Krieg in der Ukraine nicht nur von Russland heftig umworben. Letzten Herbst war es US-Präsident Joe Biden, der zum Afrika-Gipfel einlud. Und China veranstaltet derartige Treffen schon länger. Den afrikanischen Staaten ist nicht entgangen, dass ihr diplomatischer Marktwert gestiegen ist. Putin darf sich also auf Verhandlungen einstellen, die womöglich härter sind, als er sich das vorgestellt hat.

