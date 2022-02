Kolumne von Markus Somm - Putin der Grosse

Ob er die Ukraine bald überfällt, das weiss niemand, vielleicht selbst er nicht: Der russische Präsident Wladimir Putin während der Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Moskau (7. Februar 2022). Foto: Thibault Camus (AP, Keystone)

Vor gut hundert Jahren, sagen wir 1910, galt Russland als Land der Zukunft. Es war endlos gross, erstreckte sich von Warschau in Europa bis nach Wladiwostok am Pazifik, es besass alles, um reich zu werden, Rohstoffe in Hülle und Fülle, kluge, ehrgeizige Menschen und immer mehr Kapital, zumal die russische Wirtschaft seit Beginn des 20. Jahrhunderts jährlich um fast zehn Prozent gewachsen war. Wenn man von Russland sprach, dann mit jener Ergriffenheit, Begeisterung und Angst, wie wir heute von China reden. Auch Schweizer schwärmten. Sie investierten, sie bauten Fabriken, sie wanderten nach St. Petersburg oder Moskau aus.