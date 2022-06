Digitalisierung in den Dörfern – Pushnachricht: Heute ist Gemeindeversammlung Immer mehr Ortschaften setzen auf eine App für die Kommunikation. Auch in Krauchthal sollte die Einladung zur GV digital erfolgen. Dagegen regte sich Widerstand. Regina Schneeberger

Kallnach informiert seine Bürgerinnen und Bürger per App. Noch sind die Nutzer aber nicht so zahlreich. Foto: Getty Images

Rund zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung flattert sie in den Briefkasten: Die Botschaft mit den Traktanden. Das ist in den meisten Gemeinden so – auch in Krauchthal. Doch der Gemeinderat wollte einen neuen Weg einschlagen. Die detaillierten Infos zu den Geschäften sollten statt im Briefkasten auf der Gemeindewebsite landen. Wer Papier bevorzugt, hätte künftig bei der Verwaltung vorbeischauen müssen.