Intensive GV in Erlenbach – Pumptrack dank einem Zufallsentscheid An der Gemeindeversammlung Erlenbach ging es hoch zu und her. Zwei Geschäfte gingen schliesslich bachab. Gebaut werden kann dafür ein Pumptrack, obwohl er auf der Kippe stand. Margrit Kunz

Auf diese Matte neben der Turnhalle Latterbach kommt der neue Pumptrack zu stehen. Foto: Margrit Kunz

Die 203 Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung von Erlenbach waren am Mittwochabend in Debattierlaune. Die Versammlung dauerte bis halb zwölf Uhr. Nur die Rechnung 2021, die mit einem Ertragsüberschuss von 318’000 Franken abschloss, wurde ohne Diskussion angenommen.