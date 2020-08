Kanton bewilligt Rotlichtbetrieb – Puff-Besitzerin setzt sich gegen Anwohner durch Im Berner Galgenfeld wird ein Bordellbetrieb legalisiert. Weil sich das gesamte Quartier in der Gewerbezone befindet, hatten die Einsprecher keine Chance. Adrian Hopf-Sulc

Der Wohnraum im Galgenfeld ist nicht schützenswert: In diesem Haus am Galgenfeldweg dürfen zwei Wohnungen umgenutzt werden. Foto: sul

Für die Betreiberin des Rotlichtbetriebs ist es ein Sieg auf ganzer Linie: Ihr Salon am Galgenfeldweg 7 im gleichnamigen Quartier am östlichen Rand der Stadt hat eine Baubewilligung erhalten. Der Betrieb war dort schon bisher in zwei Wohnungen untergebracht. Diese dürfen nun offiziell umgenutzt werden. Das hat die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion entschieden.