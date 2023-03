Steigende Nachfrage – PubliBike wird Logistik neu organisieren Bisher hat für PubliBike das Kompetenzzentrum Arbeit die logistische Arbeit geleistet. Diese Zusammenarbeit wird nun neu organisiert.

Durch die steigende Nachfrage wurde die Logistik komplizierter: so müssen vermehrt auch Einsätze während der Nacht und an den Wochenenden geleistet werden. Foto: Dres Hubacher

Die Logistik und eine Werkstatt des Veloverleihsystem «Velo Bern» von PubliBike wurde bisher vom Kompetenzzentrum Arbeit der Stadt Bern (KA) durchgeführt. Durch die steigende Nachfrage wird PubliBike ab Frühsommer 2023 jedoch die Logistik selbst übernehmen, während die Werkstatt weiterhin vom KA geführt wird. Dies teilte die Stadt Bern am Donnerstag mit.

Bisher wurde im Rahmen der Integrationsprogramme für Sozialhilfe beziehende Personen dafür gesorgt, dass es an allen Stationen des Veloverleihsystems genügend Velos hat, dass die Akkus geladen sind

und die Velos regelmässig gewartet werden. Damit es weiterhin an allen Standorten jederzeit genügend Velos und E-Bikes mit geladenen Akkus hat, braucht es nun wachstumsbedingt eine spezialisierte Logistik. Diese verlangt zunehmend auch nach Einsätzen in der Nacht und an den Wochenenden.

Von der Neuorganisation sind fünf der sechs festangestellten Personen mit agogischer Ausbildung beim KA betroffen. Für die Betroffenen werden Anschlusslösungen gesucht.

Das Veloverleihsystem ist seit Mitte 2018 in Betrieb. An den aktuell 229 Stationen können über 2000 Velos ausgeliehen werden. Aktuell finden rund 1,5 Millionen Fahrten pro Jahr statt.

Berner Podcast «Gesprächsstoff» Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

PD/law

Fehler gefunden?Jetzt melden.