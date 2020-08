Wegen Corona und Beschädigungen – Publibike-Konkurrent Bond zieht sich aus Bern zurück Noch vor kurzem wollte der Veloverleiher in Bern durchstarten. Jetzt stellt er den Betrieb ein. Mischa Stünzi

Wegen Corona sind in und um Bern weniger Pendler mit Bond-Velos unterwegs. Zu wenige, wie das Unternehmen findet. Foto: Anna-Tia Buss

Der Veloverleiher Bond, der bis vor kurzem noch als Smide auftrat, zieht sich aus Bern zurück. Das teilte das Unternehmen diese Woche seiner Kundschaft mit, wie die «Berner Zeitung» berichtete.

Gründe für den Rückzug nach nur gerade zwei Jahren nannte es gleich mehrere: Wegen Corona seien weniger Pendler unterwegs, was sich auch auf die Auslastung der Flotte auswirke. Zudem sei es vermehrt zu Beschädigungen gekommen – vor allem in Bümpliz, wie Corinne Vogel, Mitbegründerin von Bond, gegenüber der «Berner Zeitung» präzisiert hat.

Bond steht in Bern aber auch einem starken Konkurrenten gegenüber: Die Postautotochter Publibike wurde von der Stadt deutlich vor Bond zugelassen und konnte sich in der Stadt mit einem dichten Netz etablieren.

Ein Verlustgeschäft

Der Rückzug kommt einigermassen überraschend. Denn noch vor gut zwei Monaten trumpfte Bond in und um Bern gross auf. Auf einmal standen 200 E-Bikes statt der bisherigen 80 in der Stadt bereit. Zudem drang das Unternehmen mit Bewilligungen in den Gemeinden Köniz, Bolligen und Muri-Gümligen in die Agglomeration vor. Bereits Ende Sommer wolle Bond das Nutzungsgebiet zusätzlich ausweiten, hiess es Ende Mai. Man sei im Gespräch mit Ostermundigen und Ittigen.

Der Veloverleih in und um Bern ist offenbar ein Verlustgeschäft. Nicht nur für Bond, sondern wohl auch für Publibike. Zumindest hat das Staatsunternehmen ein ursprüngliches Angebot in Muri wegen mangelnder Rentabilität zurückgezogen und später von der Gemeinde eine Kostenbeteiligung am Grundangebot verlangt.