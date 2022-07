Fusion mit «Velospot» – Publibike fusioniert – Netz wird grösser Der Veloverleih Publibike, der auch in der Stadt Bern aktiv ist, schliesst sich mit einem weiteren Verleiher zusammen.

Die Firma Publibike fusioniert. Foto: Franziska Rothenbühler

Es soll das «grösste zusammenhängende Bike-Sharing-Netz» werden: Die Veloverleiher Publibike und Velospot wollen fusionieren, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. In Zukunft würden so mehr als 1500 Ausleihstationen in 18 Städten und Regionen im selben Abonnement verfügbar sein. Während Publibike derzeit über acht Standorte verfügte, seien es bei Velospot zehn.

Im Zuge der Fusion, die für August 2022 geplant ist, sollen alle Fahrzeuge dasselbe Veloschloss erhalten. Dies soll bis 2023 umgesetzt sein. Das Branding der beiden Angebote werde sich vorderhand nicht ändern, wie es in der Mitteilung heisst.

Publibike ist seit Mitte 2018 auch in der Stadt Bern aktiv. Gegründet wurde Publibke vor zehn Jahren als Tochterfirma der Postfinance. Allerdings kam das Unternehmen nie aus den roten Zahlen. Auf Anfang 2021 kaufte der Velo-Fabrikant Thomas Binggeli mit weiteren Investoren die Firma.

zec

