Unkonventionelle Bauweise – Psychiatrie Münsingen eröffnet in Holzbau neue Akutstation Am Donnerstag hat das Psychiatriezentrum Münsingen (PZM) eine neue Akut-Aufnahmestation eröffnet – in einem Holzmodulbau für maximal elf Jahre.

So sieht das Hauptgebäude des Psychiatriezentrums Münsingen aus.

Bevor die neue Akutstation des Psychiatriezentrum Münsingen (PZM) eingeweiht wird, kann die Bevölkerung das neue Gebäude auf Rundgängen besichtigen.

Wie das PZM am Montag mitteilte, führen die Rundgänge zu zehn Informationspunkten. Angestellte des Psychiatriezentrums geben Auskunft zu ihrer Tätigkeit und zum neuen Gebäude, das den Namen «Palais» trägt. Ins Gebäude zieht auch die Intensivwohngruppe Münsingen ein.

Die Palais-Eröffnung läutet laut der Mitteilung eine neue Ära in der Geschichte des Psychiatriezentrums ein: In den nächsten Jahren werden nämlich die historischen PZM-Gebäude in mehreren Etappen modernisiert und erweitert. Der Holzmodulbau dient in dieser Zeit als Rochadefläche.

Maximal elf Jahre lang wird der Holzmodulbau im Westen des PZM-Areals stehen. Die Rundgänge durch den neuen Palais dauern nach Angaben des PZM etwa 30 Minuten und sind zwischen 12.00 und 15.00 Uhr möglich.

