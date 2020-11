Beschuldigter ist krank – Prozess zu Amokfahrt an Kurdendemo in Bern erneut verschoben Der Prozess musste bereits im März einmal verschoben werden. Der Beschuldigte ist 2015 an einer Kurdendemo in eine Gruppe Demonstrierender gefahren.

Weil der Angeklagte an Grippe erkrankt ist, wird der Prozess am Regionalgericht Bern-Mittelland erneut verschoben. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Der ab Montag geplante Prozess in Zusammenhang mit einer Amokfahrt an einer Kurdendemo von 2015 wird auf einen neuen Termin verschoben. Grund ist eine Grippe-Erkrankung des Beschuldigten, wie das Regionalgericht Bern-Mittelland bekannt gab.

Die Verhandlung war Mitte März erstmals verschoben worden – damals wegen der unsicheren Entwicklung der Massnahmen gegen die Coronapandemie. Wann der Prozess schliesslich stattfinden wird, war am Freitag noch offen.

Vor der Justiz verantworten muss sich der Lenker eines Autos, das im September 2015 an einer Kurdendemo in Bern in eine Gruppe von Demonstrierenden gefahren war. Das Gericht wird entscheiden müssen, ob der Lenker in Notwehr gehandelt hat oder ob versuchte schwere Körperverletzung vorliegt.

Bei der Demonstration war es zu heftigen Zusammenstössen zwischen Kurden und Anhängern der türkischen Regierung gekommen. Zahlreiche Personen wurden verletzt.

SDA/nfe