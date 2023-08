Prozess in Bern – Auch der zweite Polizist wehrt sich gegen Gewaltvorwurf Zwei Polizisten sehen sich nach einer umstrittenen Festnahme zu Unrecht vor Gericht. Die Anklage vermutet derweil, dass mehrere Polizisten einander decken. Michael Bucher

Die Festnahme eines Marokkaners im Juni 2021 am Bahnhof Bern hat für zwei Polizisten zu einer Anklage wegen Amtsmissbrauchs und Tätlichkeiten geführt. Foto: Raphael Moser

Der Polizist gibt der Richterin in ruhigem Ton Auskunft. Doch in seinem Innern scheint es zu brodeln. Die Vorwürfe, er habe bei einer Festnahme unnötig viel Gewalt angewendet, seien «absolut nicht gerechtfertigt», sagt er. Durch die Medienberichterstattung sieht er sich vorverurteilt. Die Berichte seien von Leuten geschrieben worden, die vom Polizeialltag offensichtlich keine Ahnung hätten. «Das macht mich hässig.»

Konkret geht es um die gewaltsame Festnahme eines 28-jährigen Marokkaners am Morgen des 11. Juni 2021 auf dem Berner Bahnhofplatz. Eine Zweierpatrouille hatte den betrunkenen und papierlosen Mann aufgegriffen und wollte ihn zwecks Personenkontrolle auf den Polizeiposten mitnehmen. Hierfür legte sie ihm Handschellen an, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Bei der Festnahme kniete einer der Polizeibeamten für kurze Zeit auf den Hals- und Nackenbereich des Mannes.

Mitarbeitende dieser Zeitung beobachteten die Szene und berichteten anschliessend darüber, was schliesslich eine Strafuntersuchung auslöste. Nun muss sich der 37-jährige Polizist wegen Tätlichkeiten und Amtsmissbrauchs verantworten.

Bedingte Geldstrafe gefordert

Zu reden gibt am Donnerstag vor allem die Fixierung im Halsbereich. «Ich bin sicher nicht absichtlich auf den Nacken des Mannes gekniet», sagt der beschuldigte Polizist, «mir war es nicht einmal bewusst.» Es sei alles sehr dynamisch gewesen, ausserdem habe er sich noch an seiner Hand verletzt. Auch den Kniestoss in die Bauchgegend des Mannes, um diesen zu Boden führen zu können, taxiert er als verhältnismässig. Wenn sich jemand gegen die Festnahme wehre, sei ein solcher Ablenkungsschlag gemäss Ausbildung zulässig.

Rechtsanwalt Dominic Nellen, der Vertreter des Opfers, spricht derweil von einem «verstörenden Polizeieinsatz». Sein Klient habe sich stets kooperativ verhalten. Er habe die Polizisten lediglich darauf hinweisen wollen, dass man ihn aufgrund eines Rückenleidens vorne fesseln solle und nicht auf dem Rücken. Da der mittlerweile ausgeschaffte Marokkaner italienisch gesprochen habe, sei dies wohl nicht zu den Polizisten durchgedrungen.

Staatsanwalt Lukas Büttiker ist in der Sache hin- und hergerissen. «Das Knie war für kurze Zeit sicher unvorteilhaft platziert», meint er. Doch dass dabei bewusst Druck ausgeübt wurde, sei auf den Bildern des Pressefotografen nicht zu erkennen. Man könne sich allenfalls fragen, ob die Gewalt in der Summe nötig war. Für Büttiker ein Grenzfall. Falls es zu einer Verurteilung käme, lautet seine Empfehlung: eine bedingte Geldstrafe von 35 Tagessätzen à 120 Franken plus Busse von 300 Franken.

Gab es Absprachen?

Angeklagt ist auch ein zweiter Polizist. Dieser wurde vom Gericht bereits Anfang Juni befragt. Die Vorwürfe an ihn wiegen schwerer: Der 42-Jährige, der zur Unterstützung gerufen worden war, soll den Festgenommenen unsanft in den Polizeiwagen gestossen haben, wodurch sich dieser am Kopf verletzte. Belastet wird der Polizeibeamte vor allem durch die Zeugenaussagen von vier Mitarbeitenden dieser Zeitung (der Verfasser dieses Artikels gehört nicht dazu). Laut ihnen wurde der in Handschellen gelegte Mann wie ein «Kartoffelsack» in den Wagen geworfen.

Der Polizist bestreitet dies. Der Festgenommene sei beim Einsteigen gestolpert. Dasselbe behauptet ein weiterer Kollege, der dabeistand. Für Rechtsanwalt Nellen sind dies reine Schutzbehauptungen. Was er noch weit unglaubwürdiger findet: Alle anderen anwesenden Polizisten wollen das Verladen in den Wagen nicht gesehen haben. Nellen spricht deshalb von einer «Cop-Culture», die da laute: Man verpfeift sich nicht.

Auch Staatsanwalt Büttiker spricht in dem Zusammenhang von einem «verdächtigen Zufall». Was bemerkenswert ist: Er bezichtigt die beiden Polizisten, die ein Stolpern geltend machen, indirekt der Lüge, wenn er sagt: «Ich glaube, die beiden haben sich vor der Einvernahme abgesprochen.» Büttiker erwähnt zudem, dass der Angeklagte dem als Zeugen auftretenden Kollegen hierarchisch höhergestellt sei. Die Vermutung dahinter: Dieser wollte seinen Vorgesetzten nicht anschwärzen.

«Ich glaube daher, dass der Mann ins Auto gestossen wurde», sagt der Staatsanwalt. Für den «gewaltsamen Übergriff gegenüber einer wehrlosen Person» fordert er eine bedingte Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 110 Franken plus 500 Franken Busse. Für beide Polizisten verlangt die jeweilige Verteidigung hingegen einen Freispruch. Das Urteil wird am 5. September gefällt.

