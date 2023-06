Polizeigewalt in Lausanne – Prozess gegen sechs Polizisten eröffnet Ab Montag müssen sich in der Waadt sechs Beamte wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten.

Polizei und Gendarmen patrouillieren während der Eröffnung des Prozesses vor dem Gericht in Renens. (12. Juni 2023) Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Sechs Polizisten stehen am Montagmorgen in Renens VD vor Gericht. Ihnen wird fahrlässige Tötung im Zusammenhang mit dem Tod eines mutmasslichen Drogendealers vorgeworfen. Dieser war 2018 im Zuge einer Festnahme in Lausanne gestorben.

Der mit Spannung erwartete Prozess findet im kantonalen Gerichtssaal in Renens statt, wo sich am Montag kurz nach 09:00 Uhr etwa 80 Personen drängten. Unter den Zuschauern befanden sich unter anderem der Kommandant der Lausanner Stadtpolizei, Olivier Botteron, sowie einige Waadtländer Politiker.

Der erste Tag ist der Befragung der Parteien gewidmet. Am Dienstag werden Zeugen gehört, während die Plädoyers für Mittwoch angesetzt sind.

Angehörige von Mike Ben Peter werden zum Prozessbeginn von ihrem Anwalt (r.) begleitet. (12. Juni 2023) Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Am Ende der drei Prozesstage wird das Strafgericht des Bezirks Lausanne zu beurteilen haben, ob die sechs Polizisten verhältnismässig reagiert haben oder nicht, als sie Mike Ben Peter im Februar 2018 bei einer Drogenkontrolle festnahmen.

SDA/aru

