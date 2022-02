Wegen Eskalation in Ostukraine – Proteste vor der russischen Botschaft in Bern Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee und die Juso wollen am späten Mittwochnachmittag in Bern ein Zeichen setzen gegen das russische Kriegsgebaren. Michael Bucher Raphael Moser (Fotos) , Jürg Spori (Fotos)

Vor dem Sitz der russischen Botschaft am Brunnadernrain 37 wird am Mittwochabend protestiert. Die Polizei hat die russische Botschaft vorsorglich abgeriegelt.

Die Lage in der Ostukraine spitzt sich von Tag zu Tag zu. Die Anzeichen eines Krieges verdichten sich, seit Russlands Machthaber Wladimir Putin am Montag die zwei von Russland unterstützten abtrünnigen Regionen in der Ostukraine anerkannt und Streitkräfte dorthin entsandt hat.

In der Schweiz ist es die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (Gsoa), die als erstes aktiv wurde und zum Protest aufrief – sekundiert von den Jungsozialisten (Juso). Am Mittwoch wollen sie sich ab 17 Uhr vor der russischen Botschaft im Berner Brunnadernquartier versammeln. Sie fordern etwa die Anerkennung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine und den Abzug der russischen Truppen aus der Ostukraine.

Mit der Protestaktion soll aber auch auf die hiesige Regierung Druck ausgeübt werden. Die Schweiz müsse sich aktiv für die von der Gsoa genannten Forderungen einsetzen und sich an den Sanktionen im Falle eines russischen Einmarsches beteiligen, wird Gsoa-Sekretär Jonas Heeb in der Medienmitteilung zitiert. Als effektives Druckmittel nennt er den Baustopp der Gaspipeline Nordstream 2. Ausserdem solle sich die Schweiz im Falle eines Krieges bereit erklären, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen.

Protest ist bewilligt

Laut der städtischen Sicherheitsdirektion ist die Protestaktion bewilligt. Es handle sich dabei um eine Spontankundgebung. Eine solche kann innerhalb von 48 Stunden nach einem Ereignis durchgeführt werden und ist lediglich meldepflichtig.

Trotzdem ist die Kantonspolizei mit Einsatzkräften präsent, wie ein Augenschein vor Ort zeigt. Bereits eine halbe Stunde vor der Aktion hat sie den einzigen Zugang zur Botschaft mit einem Absperrband und Gittern abgeriegelt.

Vor Ort wird auch Gsoa-Gründungsmitglied und Alt-Nationalrat (Grüne) Jo Lang sein und eine Rede halten. Viel Zeit zum Mobilisieren hätten sie nicht gehabt, meinte der in Bern lebende 67-jährige Historiker vor der Protestaktion auf Anfrage. Deshalb sei es schwierig abzuschätzen, wie viele Leute mitmachen würden.

