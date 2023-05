«Drag Story Time» in Zürich – Sitzstreik von Sympathisanten – Gegner dürfen protestieren An der Pestalozzi-Bibliothek in Zürich-Nord lesen heute Samstagmittag Dragqueens Geschichten für Kinder. Die Veranstaltung findet unter Polizeischutz statt. Wir berichten laufend. Daniel Schneebeli UPDATE FOLGT

Schon zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn haben sich rund 100 Sympathisantinnen und Sympathisanten der Vorlesung versammelt. Foto: Tamedia

Eine Vorlesestunde, an der Kindern die Vielfalt der Geschlechter aufgezeigt werden soll, macht heute Samstagmittag bei der Pestalozzi-Bibliothek in Oerlikon ein grosses Aufgebot der Stadtpolizei nötig.

Grund sind angekündigte Störaktionen und eine Mahnwache aus Corona-kritischen und verschwörungstheoretischen Kreisen. Aufgeboten hat die Pestalozzi-Bibliothek auch einen privaten Sicherheitsdienst.

Bunte Strassen, geschminkte Kinder

Die SP, Ortssektion Zürich-Nord, hat ihre Mitglieder und Freunde für 11 Uhr zum Widerstand gegen die Gegendemonstranten in der Pestalozzi-Bibliothek bestellt. Weshalb sich vor Veranstaltungsbeginn etliche Sympathisantinnen und Sympathisanten vor und in der Bibliothek versammelt haben. Auch einige Kinder sind da, meist geschminkt. Die Strasse vor dem Gebäude beim Bahnhof Oerlikon ist mit Kreide bemalt und sieht aus wie ein Kinderspielplatz. Von den Gegendemonstranten ist noch nichts zu sehen. Die Polizei hält sich im Hintergrund.

Vor Ort sind auch linke Politiker, etwa Juso-Präsident und Kantonsrat Nicolas Siegrist sowie AL-Kantonsrätin Anne-Claude Hensch. «Ich bin hier, weil das meine Bibliothek ist und ich nicht will, dass hier eine Kinderstunde politisiert wird», begründet Hensch ihre Anwesenheit.

Gemäss Felix Hüppi, Direktor der Bibliothek, sind derzeit 300 Sympathisantinnen und Sympathisanten für einen Sit-in-Protest in der Bibliothek. An der Eingangstüre werden derzeit keine Leute mehr hineingelassen. In der Bibliothek sitzen die Leute zwischen den Büchergestellen. Unterdessen sind auch Kamerateams und drei Kastenwagen der Polizei eingetroffen.

Bewilligung für Gegner – aber keine Plakate, keine Parolen

Die Gegendemonstranten haben doch noch eine spontane Bewilligung für eine Kundgebung bekommen, wie der Einsatzleiter der Stadtpolizei sagt. Allerdings dürfen sich die Gegner nicht vor der Bibliothek aufhalten, sondern nur auf dem Max-Frisch-Platz – auf der anderen Seite des Bahnhofs Oerlikon. Die Gegendemonstrantinnen und -demonstranten hatten Ende Woche noch um eine Bewilligung nachgesucht, diese war allerdings von der Stadtpolizei abgelehnt worden, weil sie zu kurzfristig eingegangen war.

Trotzdem versammeln sich einige Gegendemonstranten vor der Bibliothek und stehen zusammen. Ihr Demonstrationsaufruf scheint indes ungehört zu verhallen. Lediglich ein Dutzend Personen, darunter einige in Trychler-Hemden, sind dem Aufruf bislang gefolgt.

Situation vor der eigentlichen Lesung: Einige wenige Gegendemonstranten mischen sich vor der Bibliothek unter die Leute. Foto: Tamedia

Die Gegner bezeichnen die «Drag Story Time», die von der Pädagogin Brandy Butler organisiert wurde, unter anderem als «satanistisch». Konkret lesen Dragqueens oder -kings den Kindern Geschichten vor. Das sind Verkleidungskünstlerinnen und -künstler, die jeweils in andere Geschlechterrollen schlüpfen.

Aggressive Gegendemonstranten

Solche Vorlesenachmittage für Kinder finden in Zürich schon seit mehreren Jahren statt. Im Herbst 2022 gerieten die Anlässe erstmals in den Fokus der Rechtsextremisten. Aktivsten der «jungen Tat» störten einen Anlass im Tanzhaus.

Die «Gender»-Diskussion wird in der Schweiz zunehmend aggressiv geführt. So musste an der Schule Stäfa letzte Woche ein «Gender-Tag» abgesagt werden. Grund waren Sicherheitsbedenken der Polizei, nachdem der Aargauer SVP-Nationalrat Andreas Glarner auf den sozialen Medien die Kontakte von Angestellten der Schule öffentlich gemacht hatte und diese in der Folge massiv bedroht wurden.



Daniel Schneebeli ist Redaktor im Ressort Zürich. Er ist Kantonsratsberichterstatter und schreibt vorwiegend über politische Themen und Personen. Seit 1989 ist er im Journalismus tätig, zuerst beim «Zürcher Unterländer», ab 1996 beim «Tages-Anzeiger». Mehr Infos

