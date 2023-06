Umstrittenes Konzert in Bern – Protestaktion gegen Rammstein vor dem Stadion geplant Die Juso und andere Gruppen haben zur Demo gegen das heutige Rammstein-Konzert aufgerufen. Hintergrund sind Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann. Jessica King LIVE

Noch selten waren Konzerte in der Schweiz so umstritten wie jene, die Samstag und Sonntag im Wankdorfstadion stattfinden. Die Band Rammstein tritt auf – obwohl die Berliner Staatsanwaltschaft gegen Sänger Till Lindemann ermittelt, dem Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe an Fans vorgeworfen wird.

Bereits hat die Juso Schweiz gemeinsam mit den SP-Frauen und weiteren feministischen Organisationen den Schweizer Veranstalter Gadget abc aufgefordert, die beiden Konzerte abzusagen – und für eine Petition 7500 Unterschriften gesammelt. Nun ruft die Jungpartei gemeinsam mit anderen Organisationen zur Protestaktion auf: Um 16.30 Uhr soll eine bewilligte Demonstration vor dem Stadion Wankdorf stattfinden. Dort also, wo auch Rammstein-Fans sich versammeln und für das Konzert anstehen.

Auch eine weitere Kundgebung einer feministischen Grupperierung ist geplant – laut einem Chat auf Telegram soll diese ebenfalls um 16.30 Uhr neben dem Stadion starten. «Dulden wir keine Bühne für Täter», so die Organisatorin im Chat. «Wehren wir uns gegen Rape Culture, solidarisieren wir uns mit den Betroffenen.»

Nachdenkliche Fans

Derweil stehen schon um 14 Uhr vor dem Stadion hunderte von Fans an – die meisten in Schwarz gekleidet, was sich angesichts der Temperatur als suboptimal erweist. Angesprochen auf die Vorwürfe gegen Till Lindemann zeigen sich viele nachdenklich. «Wir haben uns durchaus überlegt, ob wir heute kommen», sagt eine 24-Jährige vor dem Eingang. «Die Freude aufs Konzert ist auch getrübt. Aber noch hat kein Gericht ihn schuldig gesprochen.» Und wenn das passieren würde? «Dann gehört er subito ins Gefängnis.»

Ähnlich argumentieren auch alle anderen Fans, die bereit waren, mit den Medien zu sprechen: Die Unschuldsvermutung gelte, sie möchten den Sänger nicht vorverurteilen, vielleicht werde Lindemann ja entlastet, niemand wisse, was genau passiert sei. «Möglicherweise ist das auch die letzte Chance, Rammstein live zu sehen», sagt die 24-Jährige weiter. Ein weiteres Bandmitglied hat sich auf Instagram bereits zu den Vorwürfen geäussert und Spannungen innerhalb der Band angedeutet.

Ein Geschwisterpaar betont zudem, dass die Unschuldsvermutung für beide gelte: Sowohl für Till Lindemann als auch für die Frauen, die ihn beschuldigten. «Ich möchte niemanden vorverurteilen», so der 27-jährige Nikolas. «Ihn nicht, sie nicht.» Seine Schwester Anastasia fordert, dass die Veranstalter mehr darauf achten sollten, dass keine Übergriffe passieren. «Es braucht mehr Sensibilisierung.»

Und weniger verunsicherte Fans

Es sind aber auch einige Fans vor Ort, die sich weniger unsicher geben – die ganz klar hinter Rammstein stehen und sich von einem «medialen Hype» nicht beeinflussen lassen wollen. Denen es teilweise sogar egal wäre, wenn Lindemann verurteilt würde.

«Wir sind wegen der Musik hier», erklärt ein deutsches Paar, das extra für das Konzert nach Bern gereist ist und im Schatten auf die Türöffnung wartet. Und was ist mit den düsteren Texten, die auch sexuelle Gewalt thematisieren? «Man muss viel hinter den Zeilen lesen», sagt der Mann. Rammstein mache Musik zum Nachdenken: «In den Liedern geht es um das Widerliche im Menschen, das bei uns allen vorhanden ist – sie trauen sich einfach, diese unangenehmen Seiten auch anzusprechen.»

Keine Grundlagen für eine Konzertabsage

Im Vorfeld hatte der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause (Die Mitte) früh bestätigt, dass die Konzerte nicht abgesagt würden. Die Vorwürfe wiegten sehr schwer, doch die Rechtslage sei klar: Es liegen eine Bewilligung und diverse Verträge mit der Band und den Veranstaltern vor. «Hier werden moralische und rechtliche Rahmenbedingungen vermischt.» Somit gebe es keine Grundlage, auf die sich eine Konzertabsage stützen könnte. Zu hoch ist zudem der Betrag, um den es für die Veranstalter ginge: Der geschätzte Umsatz der beiden Konzerte beträgt – allein durch Ticketverkäufe – rund 12 Millionen Franken.

Gadget abc liess im Vorfeld verlauten, dass sie die Anschuldigungen gegen Till Lindemann und Rammstein ernst nehmen – aber auch das Prinzip der Unschuldsvermutung wahren. Auf die sogenannte Row Zero, wo handverlesene Frauen warten, die nach dem Konzert hinter die Bühne dürfen, soll bei den Berner Shows verzichtet werden: «Wir arbeiten wie immer in Abstimmung mit den Behörden, der Veranstaltungsstätte und weiteren Partnern an verschiedenen Massnahmen, um die Sicherheit aller Konzertbesuchenden und Mitarbeitenden sicherzustellen. Dabei stehen unter anderem spezialisierte Care-Teams im Einsatz.»

