Wegen Restaurantschliessung – «Protest-Picknick» in der Berner Altstadt Rund 80 Personen protestierten am Donnerstag in der Münstergasse aufgrund der Schliessung des Restaurants Chun Hee und kritisierten die Stadtregierung. Maurin Baumann

Die Verpflegung musste selber mitgebracht werden: «Protest-Picknick» in der Münstergasse. Foto: Franziska Rothenbühler

«Willkommen in der Flüstergasse» stand auf dem grossen Transparent, das zwischen den beiden Häuserreihen der Münstergasse in Bern hing. Darunter hatten sich am Donnerstagabend rund 80 Personen zu einer bewilligten Platzkundgebung versammelt. Ausgestattet mit Picknickkörben und Decken, trotzten sie der nassen Witterung.

Die Anwesenden waren der Aufforderung des Kollektivs Gastrostreik Bern zu einem lautstarken «Protest-Picknick» gefolgt. Anlass war eine Restaurantschliessung in der Münstergasse:

Nach einer Lärmklage hatte das Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland entschieden, dass das Chun Hee ab 19 Uhr rund 20 Gäste weniger bewirten darf. Da ein rentabler Betrieb so nicht möglich sei, beschlossen die Wirte, ihre Familienbeiz permanent zu schliessen.