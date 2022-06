Debatte über Sexkauf – Prostitutionsverbot abgeschmettert: Freier dürfen weiterhin ins Bordell Das Parlament hält an der liberalen Praxis der Schweiz fest. Das spaltet die Frauenorganisationen. Alessandra Paone

In der Schweiz ist Prostitution ein anerkannter Beruf, der staatlich geregelt ist. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Marianne Streiff will den Kampf gegen die Prostitution nicht aufgeben. Sie sagt: «Es braucht eben Zeit, bis Gesellschaft und Politik umdenken.» Die EVP-Nationalrätin ist am Mittwoch mit ihrem Anliegen, den Kauf von Sex und sexuellen Dienstleistungen zu verbieten, gescheitert – und zwar deutlich. Das Parlament will an der liberalen Praxis der Schweiz festhalten und schmetterte die Motion mit 172 gegen 11 Stimmen bei 4 Enthaltungen ab.