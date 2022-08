Fassnacht und Ngamaleu – Prominente YB-Spieler von SFL-Liste gestrichen: Was das bedeutet Seit Mittwoch stehen langjährige Stammspieler nicht mehr auf der Liga-Kontingentsliste der Young Boys. Das kann auf einen Transfer hindeuten – muss aber nicht. Fabian Sangines

Noch einmal winken: Verlässt Christian Fassnacht die Young Boys nach fünf Jahren? Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Natürlich würde es nicht überraschen, sollte es in diesen Tagen noch weitere Bewegungen im YB-Kader geben. Diese dürfte vor allem in eine Richtung gehen: weg aus Bern. Zu gross ist es, auch nach den Abgängen von Jordan Lefort (Paris FC) und Alexandre Jankewitz (leihweise zu Thun). Deshalb scheint es zumindest wie ein starkes Indiz, wenn Fussballer wie Christian Fassnacht, Nicolas Ngamaleu und Quentin Maceiras auf der offiziellen Kontingentsliste der Swiss Football League (SFL) seit Mittwoch als «gestrichen» aufgeführt werden.

Das kann, muss aber nicht bedeuten, dass ein Wechsel unmittelbar bevorsteht. Allfällige Streichkandidaten müssen gemäss Liga bis Mitternacht angegeben werden, der Verein kann sie anschliessend aber wieder aufführen. Sollten Ngamaleu und Maceiras am Sonntag gegen St. Gallen gebraucht werden, können sie am Matchtag auch wenige Minuten vor Anpfiff wieder auf die Liste genommen werden. Fassnacht ist aufgrund seiner Knieverletzung für das Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten sowieso noch kein Thema.

Ngamaleu braucht Spielminuten, Fassnacht ein besseres Angebot

Auf Anfrage heisst es vom Verein, dass sich aktuell kein Abgang konkretisiere, wobei sich das in den finalen Tagen der Transferperiode rasch ändern könnte. Maceiras rutschte zuletzt in der Hierarchie der Rechtsverteidiger hinter Kevin Rüegg und Lewin Blum auf Rang drei ab. Und für Ngamaleu dürfte es nach der Verpflichtung von Kastriot Imeri schwieriger werden, Einsatzminuten zu ergattern. So soll seinem Berater von YB empfohlen worden sein, einen möglichen Abnehmer zu finden.

Bei Fassnacht hingegen schien ein Auslandstransfer zwar Sinn zu ergeben, in letzter Zeit aber immer schwieriger zu werden. Es gab da dieses Angebot von Besiktas Istanbul, das Fassnacht auch gern angenommen hätte, es war den Young Boys aber viel zu tief. So tief, dass es von Sportchef Steve von Bergen gegenüber dieser Zeitung als «respektlos» taxiert wurde. Dann verletzte sich Fassnacht just in einer entscheidenden Phase des internationalen Sommer-Transferfensters, was die Chancen auf eine Erhöhung des Angebots nicht unbedingt steigerte. Zuletzt kursierten Gerüchte um ein mögliches Interesse der Glasgow Rangers am Schweizer Nationalspieler.

Während in der Schweiz das Transferfenster am Mittwoch schliesst, ist es in den meisten europäischen Ligen bis Donnerstag, 23.59 Uhr, offen – in der Bundesliga schliesst es am Donnerstag bereits um 18 Uhr. Etwas mehr Zeit hätte Besiktas, der türkische Deadline-Day ist eine Woche später, am 8. September.

Fehler gefunden?Jetzt melden.