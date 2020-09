Neun crazy Kreationen – Promikinder-Namen am Limit Das Lieblingsflugzeug, Blumen, Geld – all das inspiriert Celebrities, wenn sie ihre Kinder benennen. Lesen Sie auch, welche Namen hierzulande verboten und am häufigsten sind. Aleksandra Hiltmann

In der Schweiz gibt es gewisse gesetzliche Einschränkungen, wenn man seinem Kind einen Namen gibt. In anderen Ländern sieht man das lockerer. Besonders Prominente denken sich gerne aussergewöhnliche Wortkreationen aus, auf die der Nachwuchs hört. Hier eine Auswahl.

Lyra Antarctica Seaborn Sheeran

Sänger Ed Sheeran verkündete die Geburt seiner Tochter mit zwei Babysocken. Alle gehen es gut, man sei «completely in live» mit dem neuen Familienmitglied.

Ein klimatechnisch äusserst aktueller Name für die Tochter von Ed Sheeran und seiner Frau Cherry. Ob es die Antarktis noch geben wird, wenn das Mädchen erwachsen ist, bleibt offen. Sie kam gerade erst zur Welt. Jedenfalls schwingt in seinem Namen eine gewisse Hoffnung mit. Vielleicht auch eine Ermahnung. Hinterlasst euren Kindern eine schöne Erde. Eine mit Eis.

Olympia Lightning Bolt

Schnell wie der Blitz soll sie wohl werden, die Tochter von Sprinter Usain Bolt. Olympia bedeutet Berg der Götter. Vielleicht soll das Kind auch mal selbst olympische Spitzensportlerin werden. Jedenfalls verkündete Usain Bolt auf Instagram, dass er für seine Familie der Fels in der Brandung sein werde.

Verbotene Namen Infos einblenden Die Schweiz orientiert sich bei der Namensgebung am «Internationalen Handbuch der Vornamen». Dieses erschien erstmals 1986. Die Grundsätze für Namen sind die folgenden: Das Geschlecht des Kinde sollte anhand des Namens erkennbar sein. Der Name sollte kein Ort, Verein, keine Marke und auch kein Tier sein. Das alles soll Punkt nummer drei helfen: Ein Name soll ein Kind nicht lächerlich machen.

Zivilstandesämter können folglich Namen ablehnen, die diese Kriterien nicht erfüllen. Als verbotene Namen listet die Internetseite «Familienleben» etwa die folgenden auf: Satan, Bierstübl, Puhbert, Pillula, Sputnik, Störenfried, Oma, Rosenherz, Venus, Pfefferminze oder Verleihnix. Diese Namen seien auf deutschen Standesämtern abgelehnt worden, und diese orientieren sich wie die Schweiz ebenfalls am «Internationalen Handbuch der Vornamen».

Petal Blossom Rainbow Oliver

Wäre Koch Jamie Oliver, Vater dieses Mädchens, lieber Gärtner oder Meteorologe geworden? Oder vielleicht Zoologe? Denn auch seine anderen vier Kinder hören auf Namen mit sehr spezifischen Wortbildern: Poppy Honey Rosie, Daisy Boo Pamela, Buddy Bear Maurice, River Rocket. Diesen Sommer verriet Jamie Olivers Frau Jools der britischen Zeitung «The Sun», dass sie nun bereit sei für Baby Nummer sechs. Wir sind gespannt.

X Æ A-12

Unbekannte Variable, Lieblingsflugzeug und -lied, künstliche Intelligenz: Das alles steckt im Namen der Tochter von Unternehmer Elon Musk und Sängerin Grimes. Im Netz entbrannten wilde Diskussionen darüber, wie der Name ausgesprochen werden soll. Dem Podcast «The Joe Rogan Experience» sagte Musk folgendes: «X Ash A Twelve.» Ex Äsch Ey Twälf, oder so, auf Deutsch.

Die häufigsten Namen der Schweiz Infos einblenden Das Bundesamt für Statistik veröffentlichte Daten zu den häufigsten Vornamen der ständigen Wohnbevölkerung, Stand 31.12.2019. Hier einige Fakten: Gesamte Schweiz: Peter, Maria

Deutschschweiz: Daniel, Maria

Italienische Schweiz: Marco, Maria

2019 in der Deutschschweiz geboren: Noah, Mia

1949 geboren: Hans, Verena

Herkunft Kosovo: Arben, Fatime

Herkunft Deutschland: Michael, Julia

Herkunft Spanien: José, Maria

Herkunft Türkei: Mehmet, Fatma

Herkunft Serbien: Aleksandar, Jelena

Billion

Es geht auch einfach, beim Sohn des US-Rappers Rick Ross. Billion. Also eigentlich Billion Leonard Roberts. Aber was hängen bleibt, ist Billion. «Call me Billi», scherzte jemand im Netz. Andere posteten Memes. Auf einem ist ein Kind zu sehen, das traurig ist – weil es nicht Billion heisst. Million wäre auch gut gewesen, «Milli» funktioniert nämlich gut als Abkürzung.

North West

US-Reality-Star Kim Kardashian, Tochter North, Rapper Kanye West. Und viele Leute, die sich sehr für die Familie interessieren. Foto: Keystone

Eine beliebte Frage in TV-Quizshows lautet: Wie heisst die Tochter von Kim Kardashian und Kanye West? North, West, South, East? West West wäre seltsam gewesen. Aber North West, das geht. Ein Bruder von North heisst Chicago, das ist schon konkreter. Ihr anderer Bruder hört auf Saint, «Heiliger». In Neuseeland ist dieser Name für Kinder verboten. Lucifer übrigens auch. Namen dürfen dort niemanden beleidigen oder nicht zu stark an offizielle Titel erinnern.

Kulture Kiari Cephus

Rapperin Cardi B ist bekannt dafür, eine expressive Person zu sein (lesen Sie hier mehr über ihren Coronavirus-Hit). Da überrascht es wenig, dass sie auch nicht davor zurückschreckte, ihrem Kind einen speziellen Namen zu geben. Und natürlich waren Userinnen und User of Social Media schnell darin, sich über diesen lustig zu machen: «Ich sagte Kulture Kiari Cephus, dreimal, und mein Tisch begann zu fliegen», meinte jemand in Anlehnung an einen Harry-Potter-Zauberspruch. Gegenstimmen lobten den Namen. Er sei Ausdruck von Freude und Freiheit.

Moroccan

Mariah Carey und Nick Cannon mit ihren Zwillingen Monroa (links) und Moroccan an den Kid’s Choice Awards. Foto: Keystone

Für diesen Namen ihres Sohnes entschied sich Mariah Carey. Was, wenn Maroccan Marokko nicht mag, sondern lieber Tunesien? Für die Sängerin war angeblich ausschlaggebend, dass ihr damaliger Mann, Nick Cannon, in einem Raum um ihre Hand anhielt, der «Moroccan Salon heisst». Der Raum ist opulent eingerichtet, im orientalischen Stil und befindet sich in Carey’s Wohnung in New York. Moroccan wird in bester Gesellschaft sein. Hier andere Berühmtheiten mit örtlichem Bezug im Namen: Dakota Fanning, Sidney Pollack, Paris Hilton, Orlando Bloom.

Gravity Blue

Anziehungskraft – tönt auf Englisch definitiv besser als auf Deutsch, irgendwie poetischer, weicher. Der Name passt zu jenen der Eltern, den Models Stormi Bree and Lucky Blue Smith. Ein magisch klingendes Trio.