Taifun bedroht Welt-Pfadilager – «Problemlösen gehört zum Pfadileben, auch hier in Südkorea» Erst die Hitzewelle, nun der Taifun: Das weltgrösste Pfaditreffen muss vorzeitig geräumt werden. Die Stimmung vor Ort sei aber gut, berichtet eine Bernerin. Sibylle Hartmann

Sichtlich entspannt: Livia Gehrig am Abend vor der vorzeitigen Abreise aus dem Weltpfadi-Camp in Südkorea. Foto: zvg

«Im Moment ist alles okay, wir sind langsam am Packen für die Abreise.» In Südkorea ist es bereits Abend und dunkel, als Livia Gehrig am Montag am Telefon erzählt, wie die Stimmung vor Ort ist, nachdem bekannt wurde, dass das World Scout Jamboree wegen einer Taifun-Warnung vorzeitig geräumt werden muss.