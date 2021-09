Ausgezeichnete Künstlerinnen und Künstler – Prix Meret Oppenheim für Vivian Suter Der Bund verleiht im Rahmen der Art Basel eine Vielzahl von Preisen in den Bereichen Kunst und Design. Christoph Heim

Vivian Suter, Malerin aus Guatemala und Basel. Foto: Flavio Karrer

Die Künstlerin Vivian Suter, der Architekt Georges Descombes und die Kuratorin Esther Eppstein werden dieses Jahr mit dem Schweizer Grand Prix Kunst / Prix Meret Oppenheim 2021, der mit 40’000 Franken dotiert ist, ausgezeichnet.

Vivian Suter (1949 in Buenos Aires geboren) besuchte die Kunstgewerbeschule in Basel und hatte 1972 ihre erste Ausstellung in der Galerie Stampa in Basel. Lange Zeit arbeitete sie in Guatemala in relativer Abgeschiedenheit, bis sie 2017 an der Documenta 14 gezeigt und schlagartig international berühmt wurde.

Die Kuratorin Esther Eppstein (1967 in Zürich geboren) hat nach Ansicht der Jury mit dem von ihr 1996 gegründeten Kunst- und Ausstellungsraum Message Salon die Wahrnehmung eines ganzen Stadtteils, des Zürcher Kreis 4, mitgeprägt, enttabuisiert und in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.