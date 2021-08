Verschiebung Drogen-Anlaufstelle – Privatschule macht sich Sorgen wegen drogenabhängigen Nachbarn Stadt und Contact prüfen eine Verschiebung der Drogenanlaufstelle an die Predigergasse. Die Privatschule NMS Bern sieht das äusserst kritisch. Bernhard Ott , Sophie Reinhardt

Hier waren sie noch neu. Heute sind die Räume der Drogenanlaufstelle aber sanierungsbedürftig. Foto: Daniel Fuchs (Archiv)

In der ehemaligen Garage der Sanitätspolizei könnten in ein paar Jahren Drogenabhängige ein- und ausgehen. Gemäss der Machbarkeitsstudie eines Architekturbüros, die dem «Bund» vorliegt, kann der Betrieb einer Anlaufstelle an diesem Ort «funktionieren». Das Vorhaben sei «grundsätzlich bewilligungsfähig», das Einspracherisiko allerdings «schwierig abzuschätzen», halten die Verfasser fest.

Auftraggeber der Studie ist der Berner Gemeinderat. Dies macht insofern stutzig, als dass dieser Anfang Juli über seine Pläne für einen Ersatz des Kunstmuseum-Neubaus und eine Aufwertung der Hodlerstrasse informiert hatte. Musste die Anlaufstelle den Kunstmuseumsplänen weichen? Die «Berner Zeitung» hat die Geschichte nach einer Indiskretion publik gemacht und hält den Zusammenhang für gegeben. Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) stellt ihn in Abrede.