Spitäler im Berner Jura – Privatisierung kurz vor der Parlamentsdebatte Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg stellt den Grossen Rat vor Tatsachen: Der Kanton übergibt kurz vor einer Grundsatzdebatte ein öffentliches Spital in private Hände. Brigitte Walser

Swiss Medical Network ist neue Mehrheitsaktionärin beim Spital Moutier. Foto: Adrian Moser

Wem sollen die Spitäler gehören? Diese Frage diskutiert der Grosse Rat in der Herbstsession, die nächste Woche beginnt. Kurz vor der Debatte schafft die Gesundheitsdirektion (GSI) unter SVP-Regierungsrat Pierre Alain Schnegg Tatsachen: Der Kanton Bern hat der Privatklinikgruppe Swiss Medical Network (SMN) die Mehrheit am Hôpital du Jura bernois übergeben. Dazu gehören die Spitäler Moutier und Saint-Imier. Dem Kanton verbleiben 48 Prozent des Aktienkapitals. Die GSI veröffentlichte am Montag eine entsprechende Mitteilung.

Im Grossen Rat ist der Verkauf umstritten. Die Parlamentarier werden über eine Motion diskutieren mit dem Titel: «Versorgungsrelevante Spitäler gehören in die öffentliche Hand!» Wird sie angenommen, muss der Regierungsrat das Gesetz so ändern, dass ein Verkauf der Aktienmehrheit bei Regionalspitälern künftig nicht mehr möglich ist. Eingereicht haben die Motion Grossrätin Andrea de Meuron (Grüne) sowie je ein Mitglied der EVP, der SP und der BDP.