Auf Wunsch der Queen – Prinzen William und Harry sitzen bei Beerdigung getrennt Immer mehr Details der Trauerfeier für Prinz Philip sickern durch: Schon beim Einzug in die Kapelle werden die zerstrittenen Brüder William und Harry einen Abstand von knapp vier Metern zueinander haben.

So ein harmonisches Bild wird es an der Trauerfeier für Prinz Philip nicht geben: Prinz Harry (links) und Prinz William vor der Hochzeit von Harry und Meghan. (Archivbild) AFP/Gareth Fuller

Die Trauerfeier für den letzte Woche verstorbenen Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, findet am Samstag im engsten Kreis der königlichen Familie auf Schloss Windsor statt. Dabei kommt es zwangsweise zum Wiedersehen der beiden Prinzen Harry und William. Hinter den Kulissen wird an einem Treffen der beiden noch vor der im Fernsehen übertragenen Trauerzeremonie gearbeitet. Schon am vergangenen Wochenende ist Harry für die Trauerfeier von Kalifornien nach London gereist und befindet sich seither im Frogmore Cottage in Quarantäne.

Nun wurden weitere Details zur Zeremonie bekannt: Die zerstrittenen Brüder William und Harry werden laut «The Sun» knapp vier Meter Abstand zwischen sich haben, wenn sie hinter dem Sarg ihres Grossvaters Prinz Philip in die St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor einziehen. Während der Prozession wird Prinzessin Annes Sohn Peter Philips – ein gemeinsamer Freund von William und Harry – zwischen den beiden gehen. Bei der Beerdigung von Lady Diana 1997 liefen die beiden noch vereint hinter dem Sarg ihrer Mutter zur Trauerfeier.

«Dies ist eine Beerdigung»

In der Kapelle wird Prinz William neben Peter Philips sitzen, während Prinz Harry neben David Armstrong-Jones, dem Earl of Snowdon, Platz nimmt. Alle Trauergäste sitzen zwei Meter voneinander entfernt, um die Richtlinien der Pandemie einzuhalten.

Laut «Daily Mail» ist nicht klar, ob diese Arrangements von der Queen oder den Prinzen gewünscht wurden. Ein Sprecher des Buckingham Palace sagte zur Zeitung: «Dies ist eine Beerdigung und soll nicht zu einem Drama verkommen. Die Vereinbarungen widerspiegeln die Wünsche Ihrer Majestät.»

chk

