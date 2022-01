Sexueller Missbrauch mit Minderjährigen – Prinz Andrew scheitert mit Antrag gegen Klage Auf 46 Seiten ist die Entscheidung von Richter Lewis A. Kaplan dargelegt: Der Sohn der britischen Königin muss sich in den USA einem zivilen Fall stellen.

Foto: Steve Parsons (AP/Keystone)

Der britische Prinz Andrew ist mit dem Versuch gescheitert, eine US-Klage wegen Missbrauchsvorwürfen gegen ihn zu stoppen. Ein Gericht in New York wies Einwände von Andrews Anwälten zurück, wie am Mittwoch aus einem Gerichtsdokument hervorging, das der Nachrichtenagentur dpa vorlag.

Andrews Anwälte hatten argumentiert, dass Virginia Giuffre, die dem Prinzen vorwirft, dass er im Jahr 2001 mehrfach Sex mit ihr gehabt habe, als sie erst 17 Jahre alt war, im Jahr 2009 vor Gericht zugestimmt hatte, niemanden mehr zu verklagen, der mit dem Investmentbanker Jeffrey Epstein in Verbindung stand, als sie ihre Schadensersatzklage gegen den milliardenschweren Sexualstraftäter beilegte.

Laut Giuffre habe der Royal gewusst, dass sie von Epstein, Andrews Freund, als «Sexsklavin» gehalten wurde und unter Androhung von Strafe gezwungen war, Andrews Wünsche zu erfüllen, ihm zu Willen zu sein.

Andrew wiederum beteuerte stets, dass er sich absolut nichts habe zuschulden kommen lassen. In einem BBC-Interview hielt Prinz Andrew sogar unbeirrt daran fest, dass er sich «nicht daran erinnern» könne, Giuffre jemals getroffen zu haben. Dies trotz eines Fotos, das die beiden zusammen mit Ghislaine Maxwell, Epsteins kürzlich schuldig gesprochener Ex-Partnerin, in dessen Londoner Anwesen zeigt.

SDA

