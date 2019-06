«Print ist derzeit das am meisten unterschätzte Medium»

Millennials, das sind Menschen, die nicht wissen, was eine Telefonzelle ist, die aber, so berichten Statistiker, pro Tag 88 Textnachrichten verschiessen. Millennials, das sind diejenigen jungen Frauen und Männer (geboren zwischen 1985 und 2000), die in einer bereits digitalisierten Welt aufgewachsen sind und pro Kopf 1,25 Selfie-Sticks besitzen. Da die Millennials als Generation der Zukunft gelten, ging man bislang davon aus, dass bald alle Menschen ständig Messages tippen und sich selbst fotografieren. Doch womöglich kommt es anders.