Pressefreiheit in den USA

– Razzia bei Lokalzeitung bewegt Amerika Das rabiate Vorgehen der Polizei gegen eine Redaktion in Kansas hat eine Welle der Empörung ausgelöst. Sogar das Weisse Haus nimmt Stellung zum Presseskandal. Harald Hordych

Eine Überwachungskamera zeigt Polizisten, die am Freitag Computer aus der Redaktion des «Marion County Record» tragen. Foto: AP

Die Stadt Marion verdankt ihre Anwesenheit im amerikanischen Wikipedia nur der Tatsache, dass sie der Verwaltungssitz des Marion County ist. Mehr erfährt man dort nicht. Die Website der Stadt mit 2100 Einwohnern preist als Attraktionen ein Museum und die öffentliche Bibliothek. Und doch hat es diese kleine Stadt irgendwo südwestlich von Kansas City nun geschafft, sogar das Weisse Haus zu einer Stellungnahme zum handfesten Presseskandal zu veranlassen, der sich hier ereignet hat.

Was die Sprecherin des Weissen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Mittwoch verkündete, könnte als Selbstverständlichkeit angesehen werden. Aber was sich in Marion zugetragen hat, alarmierte Washington so sehr, dass die Regierung sich bemüssigt sehe, zu betonen, die Pressefreiheit sei ein Grundwert der Demokratie. Jean-Pierre erklärte weiter, die Regierung von US-Präsident Joe Biden werde «dieses im allerersten Verfassungszusatz verankerte Grundrecht weiterhin stärken und schützen».

Die Stellungnahme war der letzte Akt einer Welle der Empörung, die durch das ganze Land gegangen ist – bis hin zu einem offenen Brief von 34 Medienhäusern, darunter die «New York Times», die «Washington Post» und die «Los Angeles Times», an Gideon Cody, den Polizeichef von Marion. Darin heisst es: «Durchsuchungen und Beschlagnahmungen von Nachrichtenredaktionen gehören zu den übergriffigsten Massnahmen, die Strafverfolgungsbehörden in Bezug auf die freie Presse ergreifen können.»

Durchsuchungsbefehl zurückgezogen – aus Mangel an Beweisen

Die Empörung hatte eine grossangelegte polizeiliche Durchsuchung der Redaktionsräume der wöchentlich erscheinenden lokalen Zeitung «Marion County Record» ausgelöst. Am Freitag vergangener Woche hatten die Beamten die Büroräume der Zeitung aufgesucht und unter anderem Computer und Handys beschlagnahmt. Staatsanwalt Joey Ensey hatte erklärt, es bestehe der Verdacht, dass ein Angestellter der Zeitung rechtswidrige Handlungen begangen habe. Dabei ging es um «identity theft», die illegale Beschaffung persönlicher Daten.

Am Mittwoch hat Staatsanwalt Joey Ensey nun den Durchsuchungsbefehl zurückgezogen. Eine nähere Prüfung habe ergeben, dass die Beweise nicht ausreichten. Die beschlagnahmten Gegenstände wurden an ihre Besitzer zurückgegeben. Das ändert freilich nichts am bizarren Vorgehen der Behörden.

«Beschlagnahmt, aber nicht zum Schweigen gebracht»: Die Wochenausgabe des «Marion County Record» vom 16. August bringt das Vorgehen der Behörden auf die Titelseite. Foto: John Hanna (DPA)

Der Herausgeber der Zeitung, Eric Meyer, war laut der Website des Fernsehsenders CNN gerade zu Besuch bei seiner 98-jährigen Mutter, als die Razzia begann. Mutter und Sohn sind Eigentümer der Zeitung und wohnen gemeinsam in jenem Haus, in dem auch die Redaktionsräume untergebracht sind. In einem Telefonat mit CNN berichtete Meyer, dass die Polizei neben Computer und Smartphones von Reportern auch sein Telefon, einen Internetrouter und einen alten Laptop mitgenommen hätten, den er seit zwei Wochen nicht benutzt habe.

Den Grund für die Razzia und die Beschlagnahmung der Gegenstände sieht Meyer in einem am Mittwoch vergangener Woche erschienenen Artikel über eine Geschäftsfrau aus Marion. Es geht um Kari Newell, Inhaberin des Coffeeshops Kari's Kitchen. Der Durchsuchungsbefehl habe ausdrücklich die Suche nach Dokumenten und Aufnahmen legitimiert, die Newell betreffen.

Angst, falsch zitiert zu werden

Nach Darstellung von Eric Meyer hatte Newell Anfang des Monats bei einer öffentlichen Veranstaltung, auch mit Mitgliedern des US-Repräsentantenhauses, Meyer und die Reporterin Phyllis Zorn gebeten, ihr Café zu verlassen. Die Aufforderung habe der Polizeichef im Auftrag von Newell persönlich ausgesprochen. Newell bestätigte CNN dies: Die Zeitung habe einen «seit langem bestehenden Ruf in unserer Community, Tatsachen verdrehende und verzerrende Kommentare» zu verfassen. Aus Angst. falsch zitiert zu werden, habe sie keine Presse bei der Veranstaltung zulassen wollen.

Kurz darauf, erzählt Meyer, habe Zorn dann einen Hinweis bekommen, dass Newell angeblich 2008 keine gültige Fahrerlaubnis gehabt habe, als sie eines Verkehrsverstosses überführt worden sei. Es geht um eine Fahrt unter Alkoholeinfluss, die laut Newells eigenem Bekunden bei Bekanntwerden ihre Bemühungen, eine Alkohollizenz für ihr Lokal zu bekommen, erheblich behindern könnten. Bei der Versammlung hatte Newell Behördenvertreter bezichtigt, die Informationen geleakt zu haben, die später im Artikel der Zeitung auftauchten.

Mutter des Herausgebers starb am nächsten Tag

Der New York Times liegt ein Brief des Rechtsanwalts der Redaktion, Bernard J. Rhodes, an Polizeichef Gideon Cody vor, in dem sich die Redaktion auf Informantenschutz beruft und gegen eine Veröffentlichung von Namen verwahrt. Polizeichef Cody wollte sich wegen der laufenden Ermittlungen zu Presseanfragen nicht äussern.

Das vorläufige Einknicken der örtlichen Behörden, die gleichwohl betonen, die Ermittlungen fortsetzen zu wollen, hat Joan Meyer nicht mehr erlebt. Sie starb am Samstag – keine 24 Stunden nach der Razzia. Ihr Sohn erhebt nun den Vorwurf, das Eindringen der Behördenvertreter unter Führung des Polizeichefs in ihr Haus und das Vorgehen bei der Razzia habe die alte Dame im höchsten Masse verstört und aufgebracht. CNN zitiert Anwalt Rhodes mit folgenden Worten: «Ihre persönliche Entscheidung, die lokale Zeitung wie ein Drogenkartell oder eine Strassenbande zu behandeln, beleidigt den von der Verfassung garantierten Schutz, den die Gründerväter der freien Presse gegeben haben.»

