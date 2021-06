50-Millionen-Defizit, Reserven weg – Prekäre Finanzlage der Bundesstadt spitzt sich zu Bern budgetiert für 2022 ein sehr hohes Defizit – trotz erster Sparmassnahmen. Nun will die Stadtregierung noch mehr sparen, aber auch Schulden machen. Naomi Jones

Letztes Jahr reduzierte der Stadtrat das Sparpaket des Gemeinderats von 20 auf 16 Millionen. Im kommenden Jahr will der Finanzminister Michael Aebersold (SP) 32 Millionen sparen. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Stadt Bern präsentiert für das nächste Jahr ein Budget mit einem Defizit von 50,6 Millionen Franken. Gründe dafür sind die Pandemie, steigende Transferzahlungen für Lastenausgleiche sowie Investitionen, die die Rechnung in Form von Abschreibungen belasten. Obwohl der Gemeinderat mit etwas höheren Steuereinnahmen als im Vorjahr rechne, habe er doch sehr vorsichtig budgetiert, schreibt die Stadt in ihrer Medienmitteilung. Der Gemeinderat rechnet sogar damit, dass nächstes Jahr der Bilanzüberschuss, also die letzten Reserven der Stadt, aufgebraucht wird. Um das zu noch zu verhindern, müsste die Rechnung 21 besser ausfallen als geplant und die Konjunktur nach Corona sich besser entwickeln als prognostiziert.