In den letzten Jahren kannten die Preise für Schweizer Luxusimmobilien nur eine Richtung – nach oben. Der Zenit dürfte aber gemäss der Grossbank UBS erreicht sein.

«Der Markt für luxuriöse Liegenschaften dürfte deutlich an Fahrt verlieren», lautet der Befund des am Dienstag veröffentlichten «UBS Luxury Property Focus 2022». In der jährlichen UBS-Studie zum Luxusimmobiliensegment gehen die Experten der Grossbank davon aus, dass die Aufwärtsspirale im Luxusimmobilienmarkt aufgrund des bisher turbulenten Börsenjahres und des eher schwachen Euros vorerst an Fahrt verlieren dürfte. Der Währungseffekt habe vor allem Auswirkungen auf die Nachfrage aus dem Euroraum.

Dass auch die inländische Nachfrage nach Luxusimmobilien im laufenden Jahr eher gedämpft ausfallen könnte, sei indes auf das verlangsamte Wirtschaftswachstum hierzulande zurückzuführen. Es sei ein wichtiger Treiber für die Nachfrage nach luxuriösen Liegenschaften.

Fallende Preise im Tessin

Ein weiteres Argument dafür, dass die Preise für Luxusimmobilien den Zenit erreicht haben dürften, sei der weniger akzentuierte Anstieg im letzten Jahr. So registrierte die UBS zwar noch einmal einen überdurchschnittlichen Preisanstieg an den Toplagen der Zentralschweiz, in den luxuriösen Bergdestinationen sei die Entwicklung aber uneinheitlich ausgefallen. Und im Tessin seien die Preise nur noch für Eigentumswohnungen gestiegen, für Einfamilienhäuser aber leicht gefallen.

Die höchsten Preise für Luxusimmobilien würden derweil noch immer im Oberengadin aufgerufen. Hier habe der Quadratmeterpreis für Topliegenschaften über der Marke von 31'000 Franken gelegen. In und um die Städte Genf und Zürich sowie in der Zentralschweiz habe das Luxussegment indes bei einem Niveau von knapp 24'000 Franken pro Quadratmeter begonnen. In der italienischsprachigen Schweiz seien luxuriöse Objekte bereits ab rund 19'000 Franken pro Quadratmeter zu haben.

Preise für Wohneigentum nicht weiter gestiegen

Die Preise für Wohneigentum sind in der Schweiz im vergangenen Quartal nicht mehr weiter gestiegen. Der Schweizerische Wohnimmobilienpreisindex (IMPI) hat sich im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgebildet.

Insgesamt ging der Index in der Periode von Januar bis März 2022 im Vergleich zum Vorquartal um 0,4 Prozent auf 110,3 Punkte zurück.

Gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal beträgt der Preisanstieg allerdings noch immer satte 7,0 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte.

Der Grund für den leichten Rückgang gegenüber dem Vorquartal ist die Preisentwicklung bei den Eigentumswohnungen. Diese wurden schweizweit 1,2 Prozent günstiger, wobei in den meisten untersuchten Regionen ein Rückgang festgestellt worden sei.

Bei den Einfamilienhäusern hielt der Aufwärtstrend mit plus 0,6 Prozent hingegen an, wobei die Bandbreite der Entwicklung in den verschiedenen Regionen von minus 4,2 bis plus 4,9 Prozent reichte. Im Vorjahresvergleich wurden sowohl Einfamilienhäuser (plus 8,5 Prozent) als auch Eigentumswohnungen (plus 5,6 Prozent) teurer.

Der IMPI ist ein relativ neuer Indikator: Er wird erst seit dem dritten Quartal 2020 quartalsweise publiziert. Laut BFS wird er aus durchschnittlich rund 7000 Transaktionen berechnet, die aus allen Regionen der Schweiz stammen. Das BFS bezieht dabei Daten von den 25 grössten Hypothekarinstituten in der Schweiz. Diese deckten einen sehr grossen Marktanteil ab, da die überwiegende Mehrheit der Immobilienkäufe mit einer Hypothek finanziert werde, heisst es.

