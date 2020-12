Folgen der Corona-Krise – Preis für Café crème könnte um bis zu 42 Rappen steigen Kaffeeliebhaber müssen sich im kommenden Jahr auf Preiserhöhungen in den Restaurants einstellen. Jon Mettler

Im laufenden Jahr ging der durchschnittliche Preis pro Tasse Kaffee in der Deutschschweiz um drei Rappen nach oben. Foto: Keystone

Die Corona-Krise setzt den Cafés, Cafeterias, Café-Bäckereien und Café-Bistros zu. Trotz staatlicher Hilfe von Eidgenossenschaft und Kantonen schätzt Cafetiersuisse, dass 100’000 Arbeitsplätze in der Branche gefährdet sind. Unzählige Betriebe seien an ihrer «wirtschaftlichen Belastungsfähigkeit angelangt». Der Verband vertritt die Interessen der Café-Branche in der Deutschschweiz. Nach dem ersten Lockdown im Frühling haben einzelne Kantone jetzt wieder damit begonnen, Restaurants vorübergehend zu schliessen.

Die ungemütliche Ausgangslage trifft die Angestellten hart. Die Sozialpartner haben sich darauf geeinigt, dass die Mindestlöhne für die Jahre 2020 und 2021 unverändert auf dem Stand von 2019 verbleiben. Erst im Jahr 2022 soll es eine Erhöhung der Mindestlöhne um 0,2 Prozent geben. Je nach Region beträgt der Einstiegslohn für einen ungebildeten Servicemitarbeiter 3470 Franken pro Monat.

Doch auch für die Konsumenten dürfte die Pandemie teuer werden. «Wenn die Krise in der Gastronomie auch im kommenden Jahr anhält, können deutlichere Preiserhöhungen von bis zu 10 Prozent nötig werden, um den Umsatzrückgang durch die Beschränkungen des Schutzkonzepts aufzuheben», sagt Hans-Peter Oettli, Präsident von Cafetiersuisse. Das würde einen Aufschlag von bis zu 42 Rappen pro Tasse bedeuten.

Der Preis für einen Café crème ist in der Deutschschweiz im Jahr 2020 um drei Rappen auf einen Durchschnittspreis von 4.25 Franken gestiegen. Nach einem Rückgang im Jahr 2019 erreicht der Preis damit wieder das Niveau des Jahres 2018.

Ebenfalls mehr kostet ein Espresso. Der jährliche Durchschnittspreis hat innert Jahresfrist um 2 Rappen auf 4.24 Franken zugenommen.

Die steigenden Preise seien jedoch nicht auf die Pandemie zurückzuführen, sagt Oettli. Feststellbar bleibe hingegen der Unterschied in der Preisgestaltung zwischen städtischen und ländlichen Regionen. Dieser Effekt nimmt laut Oettli wie in den vergangenen Jahren aber weiter ab. Eine mögliche Erklärung: Gerade in den teureren «Kaffeegebieten» der Schweiz reagieren die Gastrobetriebe mit gemässigten Preisrückgängen, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Die städtischen Ballungszentren liegen mehrheitlich über dem Durchschnittspreis der Deutschschweiz. Einzig der zweisprachige Kanton Bern bleibt weiter unter dem Gesamtdurchschnitt.

«Der Kaffeepreis ist eine Marketinggrösse», sagt Adrian Iten, der in der Berner Altstadt die Café-Bar Adrianos betreibt. Er verkaufe ein Café crème zwar für 4,30 Franken. Das Heissgetränk bestehe aber aus Qualitätskaffee und verleite die Gäste in vielen Fällen dazu, zum Kaffee noch etwas anderes zu konsumieren.

Cafetiersuisse hält fest, dass die Preisgestaltung eine individuelle unternehmerische Entscheidung jedes einzelnen Betriebes sei. Für die Berechnung des Preises seien die Konkurrenzsituation, das Konzept und der Standort des Betriebes zu berücksichtigen. Der Verband gibt deshalb keine Empfehlungen ab, sondern beobachtet die Preisentwicklung und das Marktumfeld. Unter dem Strich bleiben einem Restaurant etwa 6 Prozent des Verkaufpreises als Gewinn übrig.

Die Schweiz ist ein Kaffeeland

Die Schweizer haben im vergangenen Jahr im Durchschnitt 1084 Tassen Kaffee pro Person getrunken. Damit bewegt sich unser Land beim weltweiten Kaffeekonsum weiterhin an der Spitze.

Die Schweiz ist damit ein Kaffeeland. Über die gesamte Wertschöpfungskette vom Handel über die Maschinenhersteller bis zum Verkauf der verarbeiteten Produkte erwirtschaftet die hiesige Kaffeebranche rund 5 Milliarden Franken und damit knapp 1 Prozent des Bruttoinlandproduktes des Landes.