Pilotversuch an Berner Schulen – Präventive Massentests: Aufwendig und nicht immer aussagekräftig Bei den zwei Pilot-Massentests im Kanton Bern nahmen nur rund die Hälfte der Schülerinnen und Schüler teil – niemand war infiziert. Der Kanton Bern verzichtet weiter auf flächendeckende präventive Tests. Andreas Weidmann

Am Gymnasium Hofwil und an der Wirtschaftsschule Thun (Bild) sind Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte zum Test angetreten – aber längst nicht alle. Foto: Barbara Héritier

Wie hoch ist die Dunkelziffer von Corona-infizierten Jugendlichen ohne Symptome? Sind Schulen ein Treiber der Pandemie oder nicht? Und wie weit sind präventive Tests das geeignete Mittel, um die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen? Diesen Fragen wollte der Kanton Bern mit zwei Pilottests auf den Grund gehen. Diese und letzte Woche wurden am Gymnasium Hofwil und an der Wirtschaftsschule Thun je rund 350 Tests durchgeführt. Das Resultat: Keiner der getesteten Schüler und Lehrkräfte war Corona-positiv.

Kaum Aussagekraft

«Wir sind sehr erfreut, dass sich bei Teilnehmenden der Tests keine Ansteckungsherde zeigten», schreibt dazu die Kommunikationsstelle der Kantonsregierung auf Anfrage des «Bund». Der Haken an den Pilottests liegt allerdings an ihrer beschränkten Aussagekraft: In Hofwil nahmen nur 58 Prozent der Schülerinnen und Schüler am Test teil, in Thun gar nur 44 Prozent. «Aufgrund der hohen Testabstinenz» könnten «weiterhin keine klaren Aussagen» betreffend Dunkelziffer unter den Jugendlichen gemacht werden, heisst es deshalb in der Stellungnahme der Regierung.