Nach Skandal um Zwangsheiraten – Berner Haus der Religionen: Präsidentin Regula Mader geht Das Berner Haus der Religionen sucht eine neue Präsidentin: Die derzeitige Stelleninhaberin Regula Mader tritt zurück.

Verlässt das Haus der Religionen: Vereinspräsidentin Regula Mader. Foto: Raphael Moser (Archiv)

Das Haus der Religionen in Bern kommt nicht zur Ruhe: Nach dem im November bekannt gewordenen Skandal um muslimische Zwangsheiraten tritt Regula Mader, die Präsidentin des Vereins Haus der Religionen, zurück. Dies ist der Website der Institution zu entnehmen, auf der seit Montag mit einer Stellenanzeige eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für Mader gesucht wird. Neu besetzt werden soll die 10-Prozent-Stelle per Juni 2023.



Zu den Gründen von Maders Rücktritt macht der Verein auf seiner Website keine Angaben. Für eine Stellungnahme war bis am frühen Abend niemand erreichbar.

Im November 2022 war publik geworden, dass in der Moschee des Hauses der Religionen Zwangsheiraten durchgeführt worden waren. Gemäss Medienberichten soll es sich um rund ein Dutzend Fälle gehandelt haben. Wer diese Trauungen im Haus der Religionen durchgeführt hatte, ist nicht bekannt. Der bisherige Imam der Moschee übernahm Anfang 2023 die Verantwortung und kündigte seinen Rücktritt an.

pd/awb

Fehler gefunden?Jetzt melden.