Abstandsregeln für Schüler – Präsenzunterricht «light» Ab 8. Juni fahren auch die Mittel- und Berufsschulen den Präsenzunterricht wieder hoch. Aufgrund der bundesrätlichen Vorgaben aber weiterhin nicht in Vollklassen. Selina Grossrieder

Ab dem 8. Juni dürfen Gymnasiasten wieder ins Kirchenfeld-Gymi. Der Unterricht findet aber nicht in Vollklassen statt, weil weiterhin gilt: Abstand halten. Foto: Adrian Moser

Die Primarschüler sitzen seit Montag wieder in den Schulstuben und büffeln Französischvokabeln oder lösen Mathe-Aufgaben. Ab dem 8. Juni können auch die Mittel- und Berufsschulen den Unterricht in Schulräumen und in grösseren Gruppen wieder aufnehmen.