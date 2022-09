Deutliche höhere Prämien erwartet

Heute ab 14 Uhr gibt Gesundheitsminister Alain Berset vor den Medien in Bern die Krankenkassenprämien für das kommende Jahr bekannt. Erwartet wird eine deutliche Erhöhung für 2023 - im Vorfeld war die Rede von einer möglichen Steigerung von bis zu 10 Prozent. Allerdings variieren die Prämien stark von Kanton zu Kanton.

Im laufenden Jahr 2022 waren die Prämien geringfügig gesunken im Vergleich zum Vorjahr - zum ersten Mal seit 2008.

Begleitet wird Berset von Anne Levy, Direktorin des Bundesamtes für Gesundheit BAG.

Auswirkungen der Coronapandemie

Ein Grund sowohl für die zuletzt leicht gesunkenen Prämien als auch für die nun erwartete Erhöhung ist die Coronapandemie. Sie hat einerseits dazu geführt, dass zahlreiche Eingriffe nicht vorgenommen oder verschoben wurden, um die Spitäler zu entlasten. Das führte zu geringeren Kosten. Andererseits haben die Hospitalisierungen von Covid-19-Patientinnen und -Patienten als auch die verschärften Hygienemassnahmen zusätzliche Kosten verursacht.

Für das kommende Jahr ist damit zu rechnen, dass aufgeschobene Operationen nachgeholt werden, was die Kosten wieder steigen lässt. Hinzu kommen die allgemein steigenden Kosten im Gesundheitswesen.

Finanzielle «Gesundheit» der Krankenkassen

Berset wird zudem Daten über die finanzielle «Gesundheit» der Krankenkassen selbst vorlegen, also über deren Reserven. Diese waren Ende 2021 hoch genug, um durch eine leichte Senkung der Prämien Rücklagen abbauen zu können. Jetzt ist damit zu rechnen, dass das Polster der Krankenkassen weniger üppig sein wird. Gesetzlich vorgeschrieben sind Reserven von 100% - das heisst, dass eine Krankenkasse in einem schlechten Jahr genug Mittel in Reserve haben muss, um all ihre Verpflichtungen zahlen zu können.