Langlauf im Zulgtal – Prachtbedingungen am Erizer Das Teilnehmerfeld am Erizer Langlauf konnte gegenüber dem Vorjahr glatt verdoppelt werden. An der Preisverleihung gab es viele glückliche Gesichter.

Bei der Preisverleihung am Erizer 2022 gab es viele strahlende Gesichter. Foto: PD

Am Samstag führte der Nordische Skiklub Thun (NSK Thun) im Langlauf das Finale der Raiffeisen Trophy der Regionalverbände BOSV und SSM durch. Die bestens präparierte Loipe und das schöne Wetter zogen viele Laufende an. Die Zahl der Teilnehmenden habe gegenüber dem letzten Jahr nahezu verdoppelt werden können, heisst es in einer Medienmitteilung des NSK Thun. Klassiert wurden je 54 Athletinnen und Athleten; alle kamen in den Genuss eines Teilnehmergeschenks.

Die Kategoriensiege wurden unter den verschiedenen Skiclubs verteilt. So erreichten SC Kandersteg (Mädchen U-10: Yasmin Künzi, Mädchen U-16: Andrea Scheidegger), SC Matten (Knaben U-12: Lars Marti, Knaben U-16: Tim Marti), Gstaad (Mädchen U-12: Danja Reichenbach, Knaben U-14: Yanis Reichenbach) und NSK Thun (Damen: Carla Wohler, Herren Master: Hansjürg Gerber) je zwei Kategoriensiege. Die weiteren Kategoriensieger gingen an Juri Kohler (Lenk i.S. Knaben U-10), Emily Edreira (Zweisimmen, Mädchen U-14) und Samuel Neuhaus (Plasselb, Herren).

An der Spitze des Raiffeisen-Trophy-Gesamtklassements stachen aus der Region in der U-14 Noé Kempf (Thun/SC Kandersteg), Lisa Urfer (Spiez/SC Kandersteg) und Elea Rieder (Heimberg/NSK Thun) heraus. Kempf gewann bei den Knaben; Urfer wurde Dritte, Rieder Vierte bei den Mädchen. In der U-16 wurde Elin Kiener (Steffisburg/NSK Thun) Zweite.

Rangliste Erizer: www.erizer.ch



pd/maz

