Halbjahresergebnis der Post – Post macht mehr Gewinn – und liefert weniger Pakete aus Der Konzern hat in den ersten sechs Monaten besser abgeschnitten als im Vorjahr. Ab 2023 werden Pakete für Tausende Geschäftskunden teurer.

5,1 Prozent Einbusse bei den Paketen: Mitarbeiter sortieren sie im regionalen Paketzentrum der Post in Rümlang. Foto: Keystone

Die Schweizerische Post hat im ersten Halbjahr 2022 einen Gewinn von 259 Millionen Franken gemacht. Das sind 12 Millionen Franken mehr als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Das Betriebsergebnis (Ebit) stieg um 55 Millionen auf 294 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Umsatz nahm um 104 Millionen auf 3460 Millionen Franken zu.

Man sei strategisch und finanziell auf Kurs, so Post-Finanzchef Alex Glanzmann. Das wirtschaftliche Umfeld bleibe jedoch schwierig. Glanzmann verwies in diesem Zusammenhang insbesondere auf die gestiegenen Energiekosten infolge des Ukraine-Kriegs und die fortdauernden Lieferengpässe wegen der Corona-Pandemie. Man sei auf diese Herausforderungen so gut vorbereitet wie möglich. Sie seien jedoch gross.

Mehr Fahrgäste in den Postautos

Die Menge der verarbeiteten Pakete ging im Vergleich zur Vorjahresperiode um 5,1 Prozent auf 95,6 Millionen Pakete zurück. Der Trend zum Onlinehandel sei damit gebremst worden, hiess es. Auf längere Sicht rechne man aber weiterhin mit Wachstum bei den Paketen.

Insgesamt stellte die Post im ersten Halbjahr 893,5 Millionen Briefe zu. Dies entspricht einem Rückgang von 2,8 Prozent. Insgesamt betrug das Betriebsergebnis im Bereich Logistik-Services 229 Millionen Franken. Das sind 36 Millionen Franken weniger als in der Vorjahresperiode.

Als erfreulich bezeichnete es die Post, dass Postauto 20 Prozent mehr Fahrgäste verzeichnet habe. Das Betriebsergebnis bei den Mobilitäts-Services habe im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 um 5 Millionen Franken zugenommen. Gründe dafür seien, dass das Angebot ausgebaut worden sei und die Nachfrage wieder angezogen habe.

Geschäftskunden zahlen mehr

Mit Mehrkosten insbesondere in der Logistik rechnet die Post wegen des Preisanstiegs bei Energie, Treib- und Rohstoffen. Für das laufende Jahr schätzt sie die zusätzlichen Kosten auf 30 bis 40 Millionen Franken.

Für das laufende Jahr will das Unternehmen diese Mehrkosten selbst tragen. Ab dem kommenden Jahr müsse man sie jedoch teilweise an die Kunden weitergeben, hiess es. Ab dem 1. Januar werde man darum auf Paketdienstleistungen für Geschäftskunden einen variablen Energiezuschlag sowie einen Teuerungszuschlag erheben. Betroffen seien rund 3500 Geschäftskunden mit individuell vereinbarten Preisen.

Postfinance verdoppelt Betriebsgewinn – und verliert Kunden Infos einblenden Die Postfinance hat im ersten Halbjahr 2022 den Ertrag wie auch die Gewinnzahlen deutlich verbessert. Die Zahl der Kunden ging wie erwünscht weiter zurück. Insgesamt erwirtschaftete die Finanztochter der Schweizerischen Post in den ersten sechs Monaten des Jahres einen knapp 9 Prozent höheren Betriebsertrag von 817 Millionen Franken, wie den am Dienstag veröffentlichten Halbjahreszahlen der Post zu entnehmen ist. Unter dem Strich verdoppelte das Institut den Betriebsgewinn auf 164 Millionen. Der Rückgang im Zinsdifferenzgeschäft habe zwar angehalten, heisst es weiter. Die Bank habe aber von höheren Erträgen aus den Guthabengebühren und dem Interbankengeschäft profitiert. Zudem hätten höhere Erträge aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft zum guten Ergebnis beigetragen. Derweil nahm die Zahl der Kunden weiterhin leicht ab: Insgesamt zählte das Institut zum Quartalsende noch knapp 2,49 Millionen Kundinnen und Kunden, rund 90'000 weniger als per Ende 2021. Innert Jahresfrist verlor das Institut sogar mehr als 140'000 Kundinnen und Kunden. Rückläufig entwickelten sich auch die Kundenvermögen: Diese betrugen Ende Juni noch 103,2 Milliarden Franken nach 110,7 Milliarden per Ende 2021. Der Kundenrückgang ist durchaus erwünscht. Postfinance hatte zuletzt stets betont, dass im aktuellen Zinsumfeld die Kundengelder wegen des Kreditvergabeverbotes ökonomisch nicht sinnvoll angelegt werden könnten. Deshalb und wegen erhöhter regulatorischer Anforderungen peile sie einen Rückgang an. Der Rückgang der Vermögen dürfte derweil vor allem der schwachen Entwicklung an den Finanzmärkten geschuldet sein. Zudem hat die Postfinance in Kooperation mit Partnerbanken Hypotheken in Höhe von 6,3 Milliarden Franken vergeben. Der Post-Tochter ist es weiterhin untersagt, selbst Kredite und Hypotheken zu vergeben. Druck auf ZinsertragIm zweiten Halbjahr erwartet die Postfinance laut den Angaben im Zinsgeschäft einen deutlich tieferen Ertrag. Hintergrund ist der Zinsschritt der Schweizerischen Nationalbank (SNB) vom Juni, der sich kurzfristig negativ auf die Erträge aus Guthabengebühren und dem Interbankengeschäft auswirke. Zwar geht die Bank laut den Angaben davon aus, dass sich die Aussichten für das klassische Zinsdifferenzgeschäft mittelfristig wieder verbessern werden. Diese Erholung werde aber nur schrittweise erfolgen. (sda)

SDA

