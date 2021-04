Harter Lockdown brachte die Rettung – Portugal wird noch lange leiden Vom Katastrophenfall zum Positivbeispiel in Europa: Nach mehr als zwei Monaten öffnet das Land langsam wieder – zahlt den Preis aber nun auf besonders traurige Weise. Karin Janker

Die grosse Krise der dritten Welle ist vorbei, doch die katastrophale Überlastung des Gesundheitssystem dürfte noch lange Auswirkungen auf andere Patientinnen und Patienten in Portugal haben. Foto: Armando Franca (Keystone/AP)

Nicht um frohe Ostern gehe es dieses Jahr, sondern darum, «unglückliche Ostern zu vermeiden», sagte Portugals Ministerpräsident António Costa am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Costa stand, als er dies sagte, vor einer Wand mit einem grün-gelb-roten Farbverlauf, der portugiesischen Corona-Risikomatrix.

Diese Matrix soll Portugal aus dem Lockdown leiten. Sie kombiniert Inzidenz und R-Wert, also Neuansteckungen und Verbreitungsdynamik des Coronavirus. Costa erklärte noch einmal die kommenden Schritte. Er warnte, sobald sich die Werte verschlechtern, werde die Öffnung gestoppt. Seine Botschaft war eindeutig: Dieses Ostern darf kein zweites Weihnachten werden.

Im Januar überrollte die dritte Coronawelle Portugal wie kein zweites Land in der EU. Das ohnehin schwache Gesundheitssystem war dem Zusammenbruch nah. Portugal verzeichnete an manchen Tagen mehr als 280 Todesfälle durch Covid – bei einer Bevölkerung von knapp elf Millionen Menschen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei fast 900 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner.

In den Krankenhäusern wurde Triage praktiziert

Damals warteten schwerkranke Patienten stundenlang in Krankenwagen vor Kliniken. Notaufnahmen entschieden nach den Regeln der Triage, welche Patienten sie annahmen, vier Ärzte versorgten im Schnitt 120 Patienten. So schilderten deutsche Bundeswehrärzte die Lage am Ort. Deutschland hatte ein 26-köpfiges Team nach Lissabon geschickt. Vergangene Woche ist das Hilfsteam abgereist.

Die Lage in Portugal hat sich stabilisiert, die Zahl der Neuinfektionen ist rapide gesunken, die der täglichen Toten im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion ebenfalls. Vergangenen Donnerstag wurden elf Todesfälle neu gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun schon seit zwei Wochen unter 35 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner.

Portugal ist vom ehemaligen Katastrophenfall zum Positivbeispiel avanciert. Vor wenigen Tagen schrieb der deutsche Gesundheitsexperte Karl Lauterbach auf Twitter: «Portugal hat durch einen kurzen harten Lockdown B117 besiegt und bisher keinen Rückfall.» Das stimmt allerdings nur halb: Der Lockdown, den Ministerpräsident Costa verhängte, war hart. Kurz war er nicht, und zentrale Massnahmen sind noch immer in Kraft.

Angst vor einer vierten Welle

Der Lockdown begann am 15. Januar. Von diesem Zeitpunkt an durfte das Haus nur verlassen, wer triftige Gründe hatte. Polizeihubschrauber kontrollierten die Ausgangssperre . Zunächst versuchte man, die Schulen offen zu halten, doch eine Woche später wurden auch sie geschlossen. Einzelhandel, Gastronomie – alles war dicht.

Der Lockdown brachte den gewünschten Effekt: Die Mobilität der Menschen ging zurück, mit ziemlich genau zwei Wochen Verspätung sanken auch die Infektionszahlen. Dieser Rückgang ging kontinuierlich weiter bis Ende März. Inzwischen haben die Werte ein Plateau erreicht und werden genau beobachtet: Bahnt sich eine vierte Welle an?

Es herrscht Vorsicht: Bisher durften lediglich Kitas und Grundschulen sowie Friseure und Buchhandlungen öffnen. Am Ostermontag, der in Portugal kein Feiertag ist, beginnt der Unterricht an weiterführenden Schulen. Ausserdem öffnen Museen, kleinere Geschäfte, Fitnessstudios und die Terrassen von Restaurants.

Hoher Preis für entspannte Weihnachten

Alexandre Lourenço, Chef des Krankenhausverbandes APAH, hält die Geschwindigkeit der Öffnungen für angemessen: «Das passiert sehr vorsichtig und wenn nötig, wird sofort gebremst.» Entscheidend sei, die Eigenverantwortlichkeit der Menschen anzusprechen. Die meisten stünden hinter den Massnahmen. «Viele von uns haben im Januar erlebt, wie sich nahe Verwandte und Freunde infiziert haben. Wir haben einen sehr, sehr hohen Preis bezahlt für die entspannten Weihnachten», sagt er.

Doch auch in Portugal sind die Menschen inzwischen müde. «Verschwörungstheorien sind hier kaum verbreitet», berichtet Lourenço. Aber die Akzeptanz des Lockdowns habe über die Zeit stark nachgelassen. Das zeigen auch die Handydaten, die das Statistikinstitut PSE sammelt: Nach dem Einbruch der Mobilität zu Beginn des Lockdowns bewegten sich die Menschen in Portugal seit Mitte Februar wieder häufiger draussen.

Ohne Masken: Ein Anti-Lockdown-Protest am 20. März in Lissabon. Liebe und Wahrheit werden siegen, steht auf dem grossen Schild. Foto: Antonio Cotrim (Keystone/EPA)

Laut PSE lag die Mobilitätsrate Mitte März nur noch etwa 20 Prozentpunkte unter Vor-Pandemie-Niveau. Dabei ist es nach wie vor grundsätzlich verboten, den Heimat-Landkreis zu verlassen. Eine Regel, die auch für Ostern gilt, wie Ministerpräsident Costa am Donnerstag betonte.

Krebspatienten sind die Leidtragenden

Die Massnahmen der sozialistischen Regierung sind langfristig angelegt. Diese Woche hat man eine Home-Office-Pflicht bis Jahresende verabschiedet. Arbeitgeber müssen einen Beweis erbringen, wenn in ihrer Firma keine Heimarbeit möglich ist. Unternehmen, die nicht kooperieren, drohen 60'000 Euro Strafe.

Krankenhausfunktionär Lourenço ist zwar erleichtert, dass sich die Lage auf den Intensivstationen mittlerweile entspannt hat: «Von einer Situation, die nicht mehr zu bewältigen war» im Februar, hin zu einer akzeptablen Auslastung, wie er sagt. Doch Lourenço gibt auch zu bedenken, was die niedrigen Zahlen leicht vergessen lassen: «Portugal wird noch lange an den Folgen dieser dritten Welle leiden.»

Über 30 Krankenautos warteten am 28. Januar 2021 vor dem Hospital de Santa Maria in Lissabon, um ihre Patienten im grössten Universitätsspital des Landes einliefern zu können. Foto: Armando Franca (Keystone/AP)

Er spricht von jenen Patienten, die aufgrund der hohen Auslastung der Kliniken im Januar und Februar wegen anderer Krankheiten nicht behandelt werden konnten. «Wir werden weiterhin eine erhöhte Übersterblichkeit haben. Aber diesmal nicht wegen Covid, sondern wegen Krebs und Herz-Erkrankungen», sagt er.

83'000 Patienten hätten im Januar vergeblich auf eine Operation oder Behandlung gewartet, 54'000 von ihnen warteten da schon länger als ein Jahr. Wann man all diese Eingriffe nachholen könne, sei ungewiss. Und in manchen Fällen, etwa bei Krebs, habe sich das Zeitfenster für einen rettenden Eingriff bereits geschlossen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.