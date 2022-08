Tagestipp: Jubiläum Sous Le Pont – Pommes und Punk Kommerz kommt in der kollektiv geführten Beiz in der Berner Reitschule auch nach 30 Jahren nicht auf den Tisch. Das widerspiegelt auch das Jubiläumsprogramm. Sarah Sartorius

Werden Jeans for Jesus ein Geburtstagsständchen für das Sous Le Pont spielen? Foto: Torvioll Jashari

Es gibt viele gute Gründe, das Restaurant Sous Le Pont in der Reitschule zu feiern: Dort werden die am besten gewürzten Pommes der Stadt serviert, das Lokal darf die entspannteste Bedienung weit und breit sein Eigen nennen, als Hintergrundmusik läuft garantiert nie Radio Swiss Pop, und wer mag, kann jeweils seiner Lieblingsband beim vorkonzertlichen Nachtessen am langen Tisch zuschauen. Das 30-Jahr-Jubiläum der alternativen Beiz wird noch bis am Sonntag mit einem 30-stündigen Fest im Innenhof der Reitschule gefeiert. Es spielen unter anderen die Lokalhelden Nasty Rumours und Jeans for Jesus. (sas)

