Raser entzieht sich der Kontrolle – Polizistin musste sich mit Sprung in Sicherheit bringen Bei Rümligen kam es bei einer Verkehrskontrolle zu einer gefährlichen Situation.

Ein Raser entzog sich in Rümligen einer Polizeikontrolle. (Themenbild) KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Die Kantonspolizei Bern sucht einen mutmasslichen Raser, der sich am vergangenen Freitagabend in Rümligen einer Kontrolle entzogen hat. Bei seiner Flucht brachte er eine Polizistin in Gefahr.

Der Mann war auf der Riggisbergstrasse mit Tempo 116 geblitzt worden. Auf dem entsprechenden Strassenabschnitt ist eine Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde erlaubt.

Eine Polizistin wollte das Auto anhalten. Der Lenker oder die Lenkerin ignorierte die Aufforderung und setzte die Fahrt fort. Die Polizistin musste sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Die Kantonspolizei erliess am Dienstag einen Zeugenaufruf.

SDA