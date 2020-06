Fremdenfeindliche Äusserungen – Polizisten wegen rassistischer Facebook-Posts abgemahnt Mehrere Beamte der Kantonspolizei Bern äusserten sich auf sozialen Medien rassistisch. Cyrill Pinto

Tausende von Menschen gingen an den letzten Wochenenden gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Strasse. Und die Berner Kantonspolizei musste sich in den letzten Wochen den Vorwurf von Racial Profiling gefallen lassen, also dass sie Kontrollen nur aufgrund der Hautfarbe durchführe. Die Polizei streitet die Vorwürfe ab. Was hingegen bewiesen ist: Einige Beamte der Kantonspolizei haben auf Facebook rassistische oder islamfeindliche Inhalte geteilt oder gaben sich als Sympathisanten der rechtsextremen Partei National Orientierter Schweizer (Pnos) zu erkennen.