Vor unbewilligter Kundgebung in Bern – Polizeidirektor Nause kritisiert Demo-Pläne von Massnahmen-Gegnern

Eine Bürgerinitiative will am Samstag in Bern gegen die Corona-Massnahmen demonstrieren. Der Gemeinderat fordert sie dazu auf, ihren Aufruf zurückzuziehen und auf die Kundgebung zu verzichten.