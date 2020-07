Kontrollen im Grossraum Biel – Polizei zieht getunte Autos aus dem Verkehr Bei einer Verkehrskontrolle hat die Kantonspolizei Bern sieben illegal abgeänderte Autos sichergestellt. 13 Personen wurden angezeigt.

Die Berner Kantonspolizei zeigte am Dienstag im Grossraum Biel/Lyss über ein Dutzend Autoposer an. (Symbolbild) KEYSTONE/URS FLUEELER

Die Berner Kantonspolizei hat am Dienstag im Grossraum Biel/Lyss über ein Dutzend Autoposer aus dem Verkehr gezogen. Sieben Fahrzeuge wurden wegen unerlaubten Abänderungen konfisziert.

Autoposer, die mit ihren oft illegal getunten Wagen lärmend durch Quartiere oder Innenstädte kurven, sind vor allem während des Lockdowns zum Ärgernis geworden.

Die Polizei gibt Gegensteuer mit Kontrollen, so auch am Dienstagnachmittag und -abend im Raum Biel/Lyss. Mehr als ein Dutzend Autos wurden angehalten, wie die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Für weitere Abklärungen wurden die Fahrzeuge ins Verkehrsprüfzentrum Orpund begleitet.

Bei sieben Autos stellten die Spezialisten des unfalltechnischen Dienstes der Kantonspolizei illegale Abänderungen an der Auspuffanlage fest. Die Wagen wurden von der Polizei sichergestellt.

Bei anderen Fahrzeugen fanden sich unzulässige Veränderungen und Anbauten an Chassis, Fahrwerk, Felgen oder an Lichtanlagen. Insgesamt 13 Personen wurden angezeigt.

( SDA )