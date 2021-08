Zu laut – Polizei zeigt 18 Autofahrer an Bei einer Verkehrskontrolle in Biel hat die Kantonspolizei Bern am Samstag fünf getunte Autos sichergestellt. Naomi Jones

Den Motor aufheulen zu lassen, ist nicht erlaubt. Foto: Simon Glauser/20min

Die Berner Kantonspolizei hat am Samstag in Biel und Umgebung Verkehrskontrollen mit Blick auf Lärmbelästigung und gefährliche Manöver durchgeführt. 18 Autos seien etwa durch Aufheulen lassen des Motors oder durch starkes Beschleunigen aufgefallen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Die Autofahrer wurden angezeigt und zur technischen Abklärung ins Verkehrsprüfungsentrum geschickt. Dabei seien fünf Autos sichergestellt worden, die unerlaubt verändert worden waren.