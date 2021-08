Zu laute Autos, zu viel Alkohol – Polizei zeigt 15 Berner Autofahrende an In Bern, Köniz, Ostermundigen und Niederwangen hat die Kantonspolizei Bern bei Kontrollen mehrere Fahrzeuge sichergestellt.

Bei Kontrollen von Autoposern aht die Kantonspolizei mehrere Autos konfisziert. (Archivbild) Foto: Urs Jaudas

Die Kantonspolizei hat am Samstag in der Stadt und Agglomeration Bern mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt und infolge dessen 15 Personen angezeigt. Im Fokus der Kontrollen standen sogenannte Autoposerinnen und Autoposern und deren Verursachen von unnötigem Fahrzeuglärm. Dabei wurden mehrere Fahrzeuglenkende zur Kontrolle angehalten, die etwa durch das Aufheulen lassen des Motors oder wegen übermässigen Beschleunigens des Fahrzeugs aufgefallen waren.

Zudem bestand bei mehreren Fahrzeugen der Verdacht auf unerlaubte Abänderungen. Im Zuge der Kontrollen wurden 17 Fahrzeuge zum Verkehrsprüfzentrum am Schermenweg begleitet, wo die Fahrzeuge durch Spezialisten der Kantonspolizei Bern technisch überprüft wurden, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Bei den Kontrollen Bern, Köniz, Ostermundigen und Niederwangen seien bei zwei Autos unerlaubte Abänderungen festgestellt und die entsprechenden Lenker in der Folge zur Anzeige gebracht worden, heisst es weiter. In drei Fällen sei das Fahrzeug sichergestellt worden.

Zwei Personen müssen Ausweis abgeben

Zusätzlich wurden 13 Personen wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz angezeigt – unter anderem wegen Mitführens von ungesicherten und überzähligen Mitfahrenden, wegen mangelhafter Fahrzeugausrüstung oder wegen unnötigem Verursachen von vermeidbarem Lärm.

Bei einem Fahrzeuglenker fiel zudem ein Atemalkoholtest positiv aus, bei einem weiteren ein Drogenschnelltest. Beiden Personen wurde der Führerausweis entzogen.

Die Kantonspolizei Bern ist in der Vergangenheit immer wieder gezielt gegen Autoposerinnen und Autoposer vorgegangen. Im Mai hatte sie in Biel 63 Personen in diesem Zusammenhang angezeigt.

PD/mas

